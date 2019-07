Javier Iglesias 'El Largo', el hombre de los Cierco y Cospedal en la 'Operación Cataluña'

Es el 19 de enero de 2017. La imputación en la causa Nicolay por grabar ilegalmente a agentes del CNI y Asuntos Internos, no le pasa factura al comisario jubilado José Manuel Villarejo, que come con su amigo Adrián de la Joya y un socio de este, Alberto Pedraza, encargado de mediar entre los dueños de la Banca Privada de Andorra (BPA), los hermanos Ramón e Higini Cierco y el Gobierno de Mariano Rajoy.

Pedraza trae a la mesa noticias frescas sobre la evolución de los tratos con los Cierco para influir en diferentes ministros, que pueden ayudarles a que se archiven los procedimientos que tenían abiertos en España por blanqueo de capitales y también ante las investigaciones dirigidas desde Estados Unidos.

La conversación, de más de una hora y media, y de la que Público ofrece algunos extractos, pone de manifiesto cómo se valieron de la condición de Policía de Villarejo para hacer ese trabajo privado y dejar un reguero de 'víctimas' en el camino, como el comisario de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas -a quién los Cierco denunciaron en Andorra por amenazarles- o las personas que han investigado, por ejemplo, de la entidad contraria, Andbank, para que se les abra un procedimiento en la Audiencia Nacional a cambio de "salvar el culo a los Cierco".

"A los Cierco les van a dar y si les dan, nos joden"

Nada más comenzar la comida, Pedraza les hace un balance de la situación entre Andorra, España y los Cierco, como se puede escuchar y leer a continuación.

Alberto Pedraza: Pero tampoco yo te cuento la estrategia a dónde estoy queriendo y por qué llevando la negociación con el Gobierno de España que ya se ha iniciado. Aquí había una parte de la línea típico de la gente mediocre y mierdera, "hay que decir a todo que sí. Qué tal y todo tibiezas...". Andorra son una banda de asaltantes de caminos, de antiguos traficantes de cualquier cosa y del tiro en la nuca. No os creáis que estamos enfrentando a un gobierno por muy pequeño que sea: 1) un Gobierno elegido democráticamente; 2) los que tienen alguna vinculación, todos absolutamente todos, con el trapicheo de cualquier tipo, da igual el recambio, el tabaco, qué droga, qué diamantes... Todo. Esa gente que no por el pasarles y decirles qué guapo eres, no. Esa gente se han reído de España, del gobierno de España, de la 'poli' de España, de Montoro.

Sistemáticamente, antes, durante y lo van a seguir haciendo y vienen aquí los gilipollas van y van y les comen la... Si esto sigue así, en esta línea, ni 'El Largo' ni el Rajoy, ni el Catalá, ni el Montoro ni el ministro Interior, que no hacen nada. A los Cierco les van a dar y si les dan, a nosotros nos joden.



"A Pepe le seguís dando metal"

Asentadas las bases, el papel del comisario Villarejo parece fundamental. En septiembre de 2016, el policía ahora investigado por cohecho, organización criminal y blanqueo de capitales, ya había ido al notario y le había facilitado a los hermanos Cierco cuatro supuestas notas informativas elaboradas entre 2014 y 2015 que atacaban directamente al comisario que en ese momento le investigaba y había conseguido procesarle, Marcelino Martín Blas.

En este caso, lo que se cotiza, y es lo que Alberto Pedraza ha intentado hacer ver a los hermanos de la BPA, es que Villarejo puede subir a declarar a la causa abierta en Andorra, asegurando que les dijo: "Él sube, baila un poquito, le seguís dando metal y acabamos", como se puede escuchar a continuación.

Pedraza: Joder macho, llevamos muchas horas con esto... Y entonces 'El Largo'... 'El Largo' sí que la verdad lo está haciendo bien. Yo le estoy dando un poquito de caña para que no sea tan mierdilla..."Largo, no podemos ir así por la vida tronco... Como tú y el... yo no soy así, vamos a meterle un poquito de heavy metal".

O quiero que vaya Pepe a declarar, nooo. Quiero que vaya Pepe... quiero. Pepe viene aquí por Dios al notario, pero no seáis tontos. "Sois tontos, sabéis lo que hace el notario, tonto pollas, coge a su amigo el cap del Govern y les da la escritura y vamos a quedar como cagancho. Aquí o se viene a sentarse delante del juez con munición, tenemos parte de ella, o bien aquí a liar la mundial. Y a que le reconozcan un poquito me España todos los huevos que se ha echado...". Por supuesto me puse animal y los tíos, al final, dicen que tengo razón.

No sé si me dan la razón y se cagan en mi padre, pero no va a enseñar a Pepe, no me sale a mí de la polla, porque no vale para nada, porque es lo mismo de entonces y vamos a parecer unos mierdas, estos tíos no tienen nada y tienen fuegos artificiales. Y ya el juez si tarda un mes o dos o tres...



José Villarejo: Es lo que yo le dije a la pava…



Pedraza: Es un problema de ellos. Él sube, sí, baila un poquito, le seguís dando metal y acabamos. ¿Por qué?, le digo, porque nosotros no os habéis dado cuenta que todo esto hay que endurecerlo.



Alberto Pedraza junto a su colega de negocios Adrián de la Joya.

Las cuentas de los Pujol y Javier 'El Largo'

En toda esta trama hay un personaje fundamental con el que todos trabajan codo con codo, el abogado de los hermanos Cierco en ese momento y hombre de confianza de la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal: Javier Iglesias Redondo, a quien en la grabación llaman 'El Largo' o Javier 'El Largo', a quien parece ser que el ex ministro de Justicia Rafael Catalá, con la autorización del presidente del Gobierno, le ha solicitado que reestructure la Audiencia Nacional.

Pedraza: Entonces se está preparando un dossier bastante heavy metal, que deja a Andbank y a todo el consejo de administración...



Villarejo: Eso sería la polla...



AP: A los pies de los caballos. Tengo ya todo el hilo conductor de la directora de comunicación, es la mujer del pavo que metió el mayor boquete y estafa en Valora, te acuerdas la caja triple 7 que llamaban...



V: Totalmente.



AP: (…) Tenemos todo el dossier, se han conseguido las cuentas de los Pujol, se tiene todo el extracto de cómo todo ha ido... El Gobierno de España iba y decía: "Por favor, por favor, os importaría y os hacemos una doble imposición al 10, pero estos lo iban pidiendo "por favor". Cuando estaban haciendo eso, se levantan de la mesa, llamaban a su amigo el del banco y les decían: "Tronco, toda la pasta de los españoles llévatela a Bahamas y a Panamá. Porque vamos a tener que contar que vamos a tener que dar información automática a partir del 1 de diciembre, de enero del 2017. Se han descojonado ellos. Tenemos toda la información, se descojonaban, las comisiones rogatorias se limpiaban el culo con ellas. No han dado un puto papel hasta que han limpiado la cuenta de los Pujol.

(…) Javier está preparando un documento con las implicaciones penales que ha cometido Andbank, que decir Andbank es decir el presidente del Gobierno, es su hermano, tengo la conexión atada, documentada y les vamos a meter una hostia aquí, en la Audiencia Nacional, con la autorización del ministro de Justicia, del Maza, del Mazo, de su puta madre, del Moix y de todos. Porque como el ministro le ha dicho que le ha dicho el presidente al ministro, "oye, me gustaría que organizaras una Audiencia Nacional nueva. Utiliza a Javier que lleva 30 años trabajando ahí y que te diga cómo lo haríamos”.



Villarejo: ¿Javier Zaragoza?



AP: No, Javier 'El Largo'.



V: ¿Nuestro amigo?



AP: Nuestro amigo va a montar un esquema de cómo va a ser la Audiencia Nacional... Eso, Pepe, el miércoles si vamos a la comida lo va a contar.



Adrián De la Joya: Aquí todavía no he hablado nada de la comida.



AP: Anoche agarré el coche y me voy a ver a 'El Largo' y le digo "déjate de Linares que tenemos un tema gordo entre manos". La semana que viene entra Moix, te voy a sentar a comer con el fiscal Anticorrupción,



V: ¿Entra Moix al final? Joder, qué bonito macho... ¡Eso es lujo asiático!



P: Te voy a sentar a comer con Moix y le vas a contar que el presidente le ha encargado al ministro y el ministro a ti que ordenes la Audiencia Nacional. Que vamos a apuntar a delitos económicos a todos esos amigos que tenemos que han hecho mal el 721 ese en un lado, a los terroristas por otro lado, pero coño, que el tío de terrorismo no puede coger y tirar a Abelló porque Abelló tenga un problema, porque son cosas diferentes. Hay que organizar esto con criterio y poner a los fiscales que sean amigos, no me jodas... Yo tengo un montón de amigos que pueden dar problemas (…)

Entonces, 'El Largo' ya está con que aquí vamos a endurecer el tema y que vamos a meter una hostia a Andbank que te cagas, que también yo te digo lo mismo modular. Si el Presidente no levanta el pie a la familia (…). Entonces vamos a ponerlo muy al límite, todo muy al límite, para saltar por los aires o levantar el pie y que los andorranos acepten además ya no, ya no voy a ir solo a que les dejen en paz, acepten que se han llevado el banco por delante y que ha sido en connivencia con el Andbank y tendrán que hacer un plan de pagos a 20, 30 o 100 años de los 400. Ya no vamos a ir a pedir el dinero, una polla. Aquí se pide todo porque si no nos llevamos el sistema financiero por delante tenemos datos de cómo se han reído de España.



Público se ha puesto en contacto con Josep Pujol para preguntarle por las supuestas cuentas en Andbank en esas fechas y asegura que "fue en ese momento cuando apareció una carta que decía que mi madre tenía dinero en Andorra, en el Andbank y otras informaciones que son completamente falsas".

El hijo de Jordi Pujol, Josep Pujol Ferrusola, en una imagen de archivo.- EFE

A quién sí conoce es al abogado Javier Iglesias: "Precisamente fue la persona que años antes me presentó al comisario Villarejo en su despacho, con el que tuve dos reuniones allí. La idea que me ofrecían era ayudar a mi familia si parábamos la independencia... En fin. Pero lo que está claro es que Javier Iglesias y José Villarejo tienen muy buena relación desde antes de que el policía se jubilara".

Cospedal, Javier Iglesias y Villarejo, viejos colaboradores

Javier Iglesias se erigió como el abogado de confianza del PP cuando Cospedal llegó a la Secretaría General y le encomendó hacerse cargo de la defensa del ex tesorero Álvaro Lapuerta. Después, fue haciéndose cargo de otras misiones del partido y de socorrerlo ante los problemas. Tanto es así, que en la comida Villarejo informa a Alberto Pedraza de que él ha estado en una reunión con Javier 'El Largo' y la propia María Dolores de Cospedal, como se puede escuchar a continuación.

Villarejo: Que tiene acceso al asturiano lo sé. Eso es cierto. Le llega a través de la Cospe. Yo estuve una vez, únicamente he estado una vez, pero lo he visto, lo he visto... Lo único es que no exagere, no es de los que exageran Javier, no es un tío que se apunta y vende burras, es muy comedido, al contrario. Más bien va un paso menos de lo que hace. No alardea, eso es cierto. Y lo único es que de alguna manera tenga la capacidad de convicción directamente cuando vea al asturiano para eso y eso hay que trabajarlo deprisa porque queda una semana. El martes es el último día para presentar la instancia para ser DAO, el martes que viene y en esa semana es cuando se decide.



AP: Bueno, una cosa, veros mañana con Javier, veros mañana con Javier (...) Él que se mueva...



V: Yo he quedado con él, no hace falta... Yo he quedado con él el fin de semana.



"Hay que salvar el culo a los Cierco para que seas DAO"

Todavía falta un personaje clave para poder ejecutar esta estrategia que busca "salvar el culo a los Cierco" -como lo describe el propio Adrián de la Joya- y es el entonces director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), jefe de la UDEF cuando se abrió la investigación a los Pujol o cuando no se abrieron otras contra el PP y que en enero de 2017 aspiraba a ser el nuevo Director Adjunto Operativo de la Policía, José Luis Olivera.

Así que los tres comensales diseñan cómo le contarán a Oli o Pepelu [el comisario José Luis Olivera] el trabajo que están haciendo para los dueños de la BPA con "la autorización del presidente" y que consiste en atacar a Andbank, salvar a los Cierco y, en recompensa, será nombrado DAO.

V: El lunes comemos y hablamos lo del DAO con 'El Largo' y el Oli...



AP: Vale, pues el miércoles aquí a las dos, las dos y media dos y media, tres.



De la Joya: Pues dile al Oli que venga pronto porque esto es muy importante.



AP: Es que macho, para fajarle hay que apoyarle a tope diciendo que es un tío clave y básico para toda la documentación.



De la Joya: Pepe, y decirle al Oli que llevamos trabajando en esto mucho tiempo, que no hemos querido contar nada...



AP: Va a ser más creíble y yo lo prefiero.



V: Vale.



De la Joya: ... que cuando el tío sacó el nombre otra vez, acojonados, yo me quedé cortado y pensé "este cabrón". Y es que llevamos trabajando en esto mucho tiempo, pero no había pruebas, las pruebas las acabamos de conseguir gracias a un trabajo de la hostia que ha hecho Alberto. Como consecuencia de esto, ahora tenemos estas herramientas y se está con el Gobierno trabajando para hacerle DAO.



AP: Se va a quedar acojonado, por lo que hemos trabajado desde el principio y que tú me has dicho que tu gran amigo quiere ser DAO y yo estoy corriendo y volando porque tú me lo has pedido...



De la Joya: Que hay tomar las medidas para salvar el culo a los Cierco para que él sea DAO. Y tenemos la información nuclear y llevamos en esto trabajando meses, pero no hemos querido decirle nada porque a lo mejor no conseguíamos las pruebas y que en cuanto las hemos tenido... es sentarnos con él.



AP: Lo primero es sentarnos con él. Y que la semana pasada hubo reunión con 'El Largo' y el presidente del Gobierno...



V: La prueba de que llevamos meses trabajando es que es en septiembre cuando yo hago el acta notarial.



"Darle un rejonazo a Andbank" y al comisario Martín Blas

En esta alusión que hace Villarejo al acta notarial del mes de septiembre de 2016, el policía se refiere a las notas informativas elaboradas por él entre octubre de 2014 y los primeros meses de 2015 y que entregó a los hermanos Ramón e Higini Cierco para que actuaran judicialmente contra el comisario Marcelino Martín-Blas, que le investigaba en el caso del pequeño Nicolás, en cuyo negocio también sale el nombre del empresario Adrián de la Joya.

Ahora Villarejo quiere darle otro "rejonazo" a Martín-Blas y también a Andbank y, de paso, al rey emérito, como se puede escuchar a continuación.

V: Sí, porque ahora, llegado el momento, justificar por qué boicotea con lo de Andbank, que es lo que parece en las notas, las notas andorranas... Claro, yo adelantándome a todo esto, la cimentación ya está hecha con esas notas... Entonces, tal vez, ya ha llegado el momento de por qué mete usted mano con lo de Andbank... Pues Marcelino recibe intrusiones del CNI porque él vende, que yo no me lo creo, que detrás podría tener algún problema el emérito y tal cosa que yo no la veo por ningún lado, pero el otro apuntarse el tanto... y es él quien lo boicotea todo diciendo que lo hace en 'nombre de' pero yo no lo creo que este señor esté detrás de ningún tema... Es este individuo y para vender la burra... Con lo cual, se le pega un rejonazo.

CONTINUARÁ...