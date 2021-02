La mesa de la comisión de investigación sobre la Operación Kitchen ha aprobado este miércoles el calendario del primer tramo de comparecencias. En este sentido, el extesorero del PP Luis Bárcenas será quien abra el turno de declaraciones en sede parlamentaria el próximo 11 de marzo. El expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy será el último en comparecer, tal como han informado a Público fuentes de la mesa.

El órgano parlamentario acordó por unanimidad el pasado 28 de enero la comparecencia del excomisario José Manuel Villarejo y del resto de cargos policiales y políticos presuntamente implicados en la trama sobre la operación parapolicial organizada por el Ministerio de Interior, a instancias del PP y pagada con fondos reservados, para espiar al extesorero del partido Luis Bárcenas y eliminar pruebas incriminatorias sobre la corrupción de la formación.

En este sentido, tras las revelaciones de Bárcenas en un escrito remitido a la Fiscalía, en el que señalaba que Mariano Rajoy destruyó en su despacho los papeles que acreditaban la caja B de su partido "sin saber" que el propio Bárcenas guardaba una copia, varios grupos, entre ellos PSOE y Unidas Podemos, reclamaron que el extesorero debería declarar de los primeros.

Fuentes de Unidas Podemos señalan a este medio que el orden de comparecencias "se ha estado negociando estos días" con sus socios de Gobierno, siendo ambos los impulsores de esta comisión y quienes ostentan la mayoría en la mesa. Finalmente, el PSOE aceptó que venga primero Bárcenas, "por lo mucho que tiene que decir", luego personas "sin implicaciones directas ni puestos relevantes", y dejar para el final a Sergio Ríos, exchófer de Bárcenas y captado posteriormente por Villarejo para espiar a Rosalía Iglesias, así como a los mandos policiales y a los cargos políticos más importantes del PP para contrastar sus versiones con todas las anteriores.

De esta forma, además de Bárcenas, que abrirá el turno de comparecencias, el próximo 11 de marzo acudirán Miguel Ángel Bayo Herranz, facultativo de la Dirección General de la Policía, conocido como "hombre del maletín" por llevar los documentos de los fondos reservados de Interior a la Policía; y Felipe Eduardo Lacasa Córdoba, secretario general de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía en la etapa en la que estuvo liderada por Eugenio Pino.

El excomisario Villarejo será de los últimos en declarar, ya que tanto PSOE como Unidas Podemos han defendido que "no conviene que un señor que miente tanto venga el primero a llenar de fango la comisión", como señaló el secretario general del grupo socialista en el Congreso, Rafael Simancas. Al comisario retirado, actualmente en prisión desde hace más de tres años, le seguirán: Ignacio Cosidó, exdirector general de la Policía y exsenador del PP; Francisco Martínez Vázquez, ex secretario de Estado; Ignacio López del Hierro, empresario y marido de la ex secretaria general del PP y exministra María Dolores de Cospedal, que declarará después. Por último, el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz y Mariano Rajoy cerrarán la primera tanda de comparecencias.

Y es que, la comisión se reservó la posibilidad de abrir una nueva lista de comparecencias. Por ello, en un momento dado, podría solicitarse la convocatoria del actual líder del PP, Pablo Casado. De hecho, Simancas dejó la semana pasada la puerta abierta a esta posibilidad después de conocerse que el actual secretario de Justicia del PP, Enrique López, puso en contacto al abogado del partido en la causa por la caja b de la formación conservadora, Jesús Santos, con un empresario que hizo de enlace con el extesorero Luis Bárcenas. El propio Enrique López, también consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, admitió que ejerció de intermediario siendo juez de la Audiencia Nacional.