Esto es lo que cobran los diputados a los que "les cuesta trabajo llegar a fin de mes", según el presidente de la Cámara andaluza

El de los salarios de la clase política, y si les permite ejercer su actividad con dignidad, es un debate recurrente. El viernes pasado, el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre (PP), volvió a plantearlo de nuevo. Instó a los partidos —todos lo rechazaron tras sus palabras— a llegar a un acuerdo al respecto, pero, entre los argumentos, deslizó una frase que causó sorpresa e indignación en la oposición: "Los 109 diputados […] ven que les cuesta trabajo llegar a fin de mes, con las dietas y los kilometrajes que está por debajo de lo que se paga en el Gobierno central".

Los parlamentarios andaluces cobran, según consta en el documento "régimen económico de los diputados 2023", disponible en la web de la Cámara, por dos conceptos diferentes: salario, por una parte, con complementos y, por otra, ayudas, dietas e indemnizaciones. Las segundas no tributan por IRPF.

Así, por un lado, está el salario. Este asciende a 3.343,07 euros en bruto y se abona en 14 pagas (una por mes y dos pagas extra), 46.802 euros al año, por tanto. Este sueldo, según manifestó Aguirre, se incrementará un 2%, lo mismo que el de los funcionarios, según Europa Press.

En comparación, el salario bruto medio anual en Andalucía fue de 17.233 euros, que dividido en 14 pagas da como resultado 1.230,92 euros cada mes, en 2022, el último dato disponible en la web del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Este salario se ve incrementado por "complementos" en función del cargo, que entran en la nómina de los diputados. Así, el presidente se embolsaría 1.701,66 euros más. Los vicepresidentes del Parlamento, que son tres, añaden 1.366,18 euros a los 3.347,07 euros.

Los secretarios y vocales de la mesa y los portavoces adjuntos de los grupos suman 1.027,26 euros. Las presidencias de comisiones obtienen 543,56 euros más; las vicepresidencias de las comisiones, 369,1 euros; y las secretarías de las comisiones, 194,65 euros más.

Los salarios, por tanto, varían de los 3.343,07 euros al mes que percibiría un diputado raso hasta los 5.044,73 euros que se llevaría el presidente de la Cámara. En el Congreso, los sueldos, según la información disponible en la web, son menores: ascienden a 3.142 euros al mes.

Sin embargo, los complementos salariales, para los puestos de responsabilidad pueden ser mayores que en Andalucía. Van desde los 776 euros de un portavoz adjunto de comisión a los más de 10.000 euros de la presidencia, pasando por los 2.300 de los portavoces parlamentarios, según consta en la web del Congreso.

El salario medio bruto anual en España fue de 26.948,87 euros en España en 2022, según la Encuesta Anual de Estructura Salarial, del Instituto Nacional de Estadística.

Las dietas

Además del sueldo, los diputados cobran, por usar la terminología oficial, "cantidades asignadas para gastos de viaje y desplazamiento", que no tributan. Estas no se declaran a Hacienda y se consideran en el reglamento de la Cámara andaluza como "necesarias para poder cumplir eficaz y dignamente sus funciones".

Se dividen en dos. Por un lado, están "indemnizaciones por gastos de locomoción", que se pagan a 0,25 euros el kilómetro —en el Congreso, la cuantía es de 0,26 euros— desde el lugar de residencia hasta el Parlamento y en las que se consigna la asistencia a plenos. También pueden pasar el billete de avión o tren o autobús que hayan utilizado para llegar a Sevilla.

Y además están las ayudas de devengo semanal —se pagan en función de los domingos que tenga cada mes— y diferente "en función fundamentalmente de la distancia entre su residencia habitual y la sede de la Cámara". También en función del puesto. Sus cuantías son: de 0 a 100 kilómetros, 200 euros. De 101 a 200, 270 euros. De 201 a 300, 340 euros. Más de 300 kilómetros, 410 euros. Y los miembros de la Mesa y los portavoces de los grupos parlamentarios, 500 euros.

Es decir, en resumen, que un diputado raso de Sevilla, el que menos cobraría, se llevaría en un mes con cuatro domingos, los 3.347,07 euros brutos, por los que tributaría, más 800 euros limpios, libres de impuestos, por esas ayudas. En el caso del presidente del Parlamento, se añadirían 2.000 euros, en un mes con cuatro domingos, a esos 5.044,73 euros brutos.

En el Congreso, los diputados reciben una indemnización, exenta de tributación, que "tiene una cuantía mensual de 2.018,41 euros para los Diputados de circunscripciones distintas a Madrid y de 963,43 euros para los electos por Madrid" y que les debe servir para "afrontar los gastos que les origine la actividad de la Cámara".

A esto hay que añadir dietas en viajes autorizados por la Mesa, de 150 euros por día si es un traslado al extranjero y de 120 si es en España. Además, el Congreso de los Diputados "cubre los gastos de transporte en medio público de los Diputados, así como los gastos derivados del aparcamiento en las estaciones de tren y aeropuertos".

"Se trata —se especifica en la web del Congreso— de un reembolso de gasto, es decir, no se facilita una cantidad al parlamentario, sino que se le abona directamente el billete a la empresa transportista".

No se pueden devolver

Es aquí, en estas dietas, que no tributan a Hacienda, donde está el meollo del asunto y de la polémica. Para Adelante Andalucía suponen sencillamente "sobresueldos". "Habría que controlar esas dietas. Cuando uno hace un desplazamiento, tiene que comer fuera, que se pague, como a cualquier funcionario, pero esto es un sobresueldo encubierto y esto lo sabe todo el mundo en el Parlamento de Andalucía. Queremos control", afirma el portavoz de Adelante, José Ignacio García. Para García, el planteamiento de Aguirre supone "una desconexión con la realidad". "Es antipolítica: la única forma de hacer política es vivir con un sueldo normal y corriente", considera.

Para Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía, según expresó en su cuenta de X, "decir que a los diputados nos cuesta llegar a fin de mes es un insulto para la mayoría social de nuestra tierra". "Si el PP quiere subir las dietas las subirá, igual que subió el sueldo de Moreno Bonilla y de los altos cargos. Por Andalucía está en contra. Lo mismo que entonces", agregó.

Las dietas en Andalucía no se pueden devolver, como ya comprobó Teresa Rodríguez, exportavoz de Adelante. El régimen económico del Parlamento no permite renunciar a ellas, que se cobran todo el año, también en agosto, cuando no hay plenos y la actividad parlamentaria se reduce al mínimo. En su momento, cuando Rodríguez estuvo de baja por maternidad, trató de reintegrar 8.640 euros de dietas. También lo intentó el diputado de IU, Guzmán Ahumada, por paternidad. Ninguno de los dos pudo hacerlo.

El último acuerdo al que se llegó en Andalucía sobre el régimen de los Diputados fue en el año 2019, según la información que consta en la web del Parlamento.