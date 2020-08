La compravenda d'habitatges a Catalunya es desploma un 30,1% al juny respecte a fa un any

La compravenda d'habitatges a Catalunya es va enfonsar un 30,1% al juny en comparació amb el mateix mes de l'any passat, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. En relació al maig, però, la caiguda interanual es va moderar ja que aleshores va ser del 47,9%. En total, es van formalitzar 4.493 operacions, la xifra més baixa en un mes de juny des del 2016. Del total, 818 habitatges eren nous i 3.675 de segona mà. El descens registrat a Catalunya al juny és inferior al de la mitjana del conjunt de l'Estat, amb un 34,3% menys i 27.221 operacions.

Per demarcacions, on va caure menys la xifra va ser a Barcelona, on es van tancar 3.176 operacions de compravenda d'habitatges, un 26,8% menys que al juny de l'any passat. Per la seva banda, a la demarcació de Girona es van produir 591 operacions, un 30,6% menys que al juny del 2019. A les comarques de Lleida, es van registrar 193 operacions, un 35,9% menys que el juny de l'any passat. Per últim, a la demarcació de Tarragona és on es va produir el major descens, amb un 43%, fins a les 533 compravendes.



Quant a la variació intertrimestral al juny es van vendre un 11,1% més d'habitatges a Catalunya que al maig. Al conjunt de l'Estat, totes les comunitats van presentar taxes negatives en el nombre de compravenda d'habitatges al juny. Els menors descensos van tenir lloc a La Rioja (-8,9%), País Basc (-12,4%) i Extremadura. En canvi, a Galícia és on més van caure, amb un 44,8%, seguit del País Valencià 43,9% i les Illes Canàries, amb un 41,8%.