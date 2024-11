La Comunitat Palestina de Catalunya rebutja rebre la Medalla d'Honor de Barcelona si l'entrega Collboni

La Comunitat Palestina de Catalunya ha rebutjat rebre la Medalla d'Honor de Barcelona si l'entrega l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni. Així ho ha traslladat l'entitat a l'Ajuntament en una carta, a la qual ha tingut accés Públic. Critica que "després d'un any de genocidi a Gaza, de campanyes de neteja ètnica a Cisjordània i de l'amenaça d'Israel a una guerra regional, l'alcaldia de Barcelona no ha impulsat cap declaració, no ha fet cap gest institucional, més enllà de paraules buides".

De fet, la carta recorda que primeres accions que va fer l'alcalde Collboni va ser recuperar l'agermanament amb Tel Aviv que el govern de Colau havia suspès "amb l'objectiu d'impulsar una diplomàcia de ciutats contra l'apartheid i mobilitzar-se contra la impunitat del govern de Netanyahu". En aquest sentit, la Comunitat considera que Collboni "no ha treballat pels valors que diu defensar amb aquest reconeixement" i afirma que no acceptarà la medalla si, tal com s'ha fet sempre, és l'alcalde qui la lliura.



"Collboni no ha treballat pels valors que diu defensar amb el reconeixement a la Comunitat Palestina de Catalunya"

"Amb tot el respecte i agraïment que sentim envers els grups municipals que han promogut aquest premi, la Comunitat Palestina de Catalunya ha decidit no acceptar la Medalla d'Honor si és l'alcalde qui la lliura. Això no obstant, ens honraria rebre el premi de la mà d'un regidor o funcionari de l'Ajuntament", afirma a la carta.

Al mateix temps, la carta fa referència a l'esperit de la ciutat olímpica del 1992, quan el govern municipal d'aleshores "va denunciar davant de tot el món el terrible setge que vivia Sarajevo i l'alcalde -Pasqual Maragall- va liderar una mobilització ciutadana per portar-hi ajuda humanitària, denunciar públicament la situació i mobilitzar la diplomàcia local per frenar el setge que sofria la ciutat".

L'entrega del guardó es farà el 30 de novembre i el rebran 25 persones i entitats proposades pels districtes de la ciutat, entre les quals hi ha la Fundació Arrels, els Castellers de Sarrià o Pilar Aymerich, per la seva destacada trajectòria i aportació al món de la fotografia i per la seva vinculació al barri de Gràcia.