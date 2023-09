Collboni aixeca la suspensió de relacions amb Tel-Aviv decretada per Colau

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha deixat sense efecte la suspensió temporal de les relacions amb Tel-Aviv que havia decretat Ada Colau com a alcaldessa abans d'acabar el mandat, per la qual se li ha obert una causa penal. El batlle ha signat aquest divendres un decret d'alcaldia que aixeca la suspensió, segons ha detallat Pau Solanilla, comissionat de Relacions Internacionals i Promoció de la Ciutat. L'alcalde de Tel-Aviv havia demanat a Collboni recuperar les relacions.



La decisió es pren per "endreçar" el posicionament de Barcelona, després de les primeres accions del govern de Collboni han servit per "endreçar algunes de les polítiques prioritàries" de la ciutat com ara la neteja, la seguretat o l'habitatge. "Era temps d'endreçar també el posicionament internacional de Barcelona", ha detallat Solanilla.

El nou equip de govern vol que la capital catalana "torni allà on se senten representats la majoria dels barcelonins", com a ciutat "oberta, diversa i plural, pont i diàleg amb totes les ciutats de la Mediterrània". I ha afirmat que aquest posicionament té un suport "ampli" al plenari: "Des d'un punt de vista democràtic també té coherència i sentit", ha afegit.

En tant que Barcelona exerceix també de "capital de la Mediterrània", la ciutat ha d'estar en disposició de poder parlar amb tots els actors de la zona, entre ells Tel-Aviv, "indispensable" per a aquest diàleg, ha dit. Des del seu punt de vista, la ciutat representa "el millor dels valors progressistes d'Israel". Segons ha recordat, en els darrers mesos ha protagonitzat més de trenta grans manifestacions "contra les polítiques reaccionàries del govern Netanyahu".

Segons el text, l'alcalde de Barcelona disposa aixecar la "suspensió de l'acord d'amistat i col·laboració" amb les ciutats de Tel-Aviv i Gaza subscrit el setembre del 1998 i "en conseqüència, restablir les relacions institucionals" entre la capital catalana i les dues localitats israelianes. La disposició justifica la decisió en la motivació exposada a l'informe emès el 24 de juliol pel Comissionat per a les Relacions Internacionals i Promoció de Ciutat.

Compromís "inequívoc" amb Palestina

El comissionat ha puntualitzat alhora que el compromís de Barcelona amb Palestina és "inequívoc". La ciutat catalana manté actius una desena de projectes de col·laboració amb el poble palestí, segons ha recordat.

De fet, ha anunciat que el primer viatge de Collboni com a alcalde fora d'Europa serà a Palestina, abans d'acabar l'any, ja que la "voluntat política s'expressa amb fets". Fins ara, només han viatjat els alcaldes socialistes Pasqual Maragall i Joan Clos, segons ha remarcat.

Barcelona en Comú acusa Collboni de plegar-se al "lobby sionista"

Barcelona en Comú ha acusat l'alcalde de la capital catalana, el socialista Jaume Collboni, de plegar-se al "lobby sionista" en la represa de relacions amb Tel-Aviv. En un fil a la xarxa social X, l'antiga Twitter, el regidor dels comuns Marc Serra ha lamentat que Collboni hagi decidit "abraçar-se" a Israel "just quan l'Estat passa per la seva pitjor crisi democràtica". Alhora ha recordat que la suspensió es va fer "a proposta de milers de ciutadans, l'aval de quatre premis Nobel i mig centenar d'intel·lectuals" i que "segueix les tesis de les Nacions Unides sobre el conflicte".

Al fil, Serra subratlla que Israel està governat actualment per "la ultradreta", encara una reforma judicial "que es carrega la separació de poders" i viu "un augment de la violència contra la població palestina".



I sobre el viatge també anunciat avui de l'alcalde de Barcelona a Palestina, Serra opina: "Tant de bo no s'hagués precipitat i ho hagués fet abans". Així, afirma, s'hauria adonat, al seu parer que "amb la situació d'apartheid actual és impossible que ciutats palestines com Gaza vulguin agermanar-se amb qui els ataca".