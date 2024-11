Conchi Abellán deixa el càrrec de coordinadora de Podem Catalunya

Conchi Abellán ha anunciat que deixa el càrrec de coordinadora de Podem Catalunya, lloc que ocupa des del juny de 2020 i que va revalidar al febrer. En un missatge aquest dimecres a X, Abellán ha explicat que fa el "pas al costat" per cuidar-se i reprendre forces per poder continuar "aviat" al projecte de l'organització. "És una oportunitat per cuidar-me i tornar amb la força i l'entusiasme que aquest partit i tots vosaltres mereixeu", ha subratllat.

Querida militancia, compañeros y compañeras de la dirección, y a todas las personas que nos han acompañado en estos años de lucha incansable por una Catalunya más justa para todas.



Hoy quiero comunicar una decisión personal que me ha costado mucho tomar, pero que siento… — Conchi Abellan (@ConchiAbellan_) November 13, 2024

Abellán també ha apuntat que s'acomiada ara perquè Podem necessita una persona "amb la capacitat de donar el 100%", i ha afegit que hi ha gent "excepcionalment preparades" per fer-ho. De moment, continuarà al càrrec de la secretaria de Polítiques Municipals de Podem de l'executiva estatal del partit, segons han explicat fonts de la formació.

L'últim any i mig ha estat vertiginós per Podem, que ha celebrat primàries, ha trencat la seva tradicional aliança electoral amb els Comuns, ha renunciat a participar als comicis al Parlament del 12 de maig i ha aconseguit sobreviure políticament després de sumar dues diputades a les europees del 9 de juny.



En una entrevista a finals d'octubre a l'ACN, Abellán va insistir que ara mateix no hi ha "cap relació" amb els Comuns, i que parlar en aquests moments d'unitat o de coalicions "no té cap sentit". Tampoc creia que hi hagi d'haver gaires canvis després del congrés dels Comuns d'aquest cap de setmana, on Jéssica Albiach i Ada Colau deixaran la direcció.