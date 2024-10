Podem es mostra preocupat per la "deriva" del Govern cap a mesures "pujolistes" sobre habitatge

Podem es mostra "preocupat" per la "deriva" del Govern cap a mesures "pujolistes i tèbies" sobre l'habitatge. Així ho ha explicat la seva coordinadora, Conchi Abellán, en declaracions a l'ACN. La líder del partit lila no té "cap esperança" que l'Executiu socialista plasmi propostes "reals" als pressupostos que serveixin per millorar la situació de l'habitatge.

En aquest sentit, ha lamentat que el president de la Generalitat faci anuncis sense concrecions ni detalls, i ha demanat saber quin tipus de controls i empreses hi haurà, i si la gestió serà pública o privada: "Illa ja no està a l'oposició, està governant, i si fa una proposta ha de ser clara".

La cap de files de Podem considera que, de moment, l'Executiu del PSC només ha "pervertit" el dret a l'habitatge perquè l'entén a partir de la cultura del "totxo", prioritzant més els fons voltor, els bancs, els especuladors i les immobiliàries, i no preocupant-se per aplicar "mesures reals" que beneficiïn la majoria de la ciutadania catalana. En aquesta línia, l'exdiputada d'En Comú Podem ha constatat que la proposta dels 50.000 habitatges públics és massa "a llarg termini", i que la ciutadania necessita solucions "ja".

"O Palestina o Israel"

D'altra banda, Abellán també considera "important" que Illa decideixi si està al costat de Palestina o d'Israel i que, en conseqüència, apliqui mesures concretes. Podem ha demanat a la Moncloa que trenqui relacions amb Israel, com a condició als pressupostos de l'Estat. En el mateix sentit, vol que la Generalitat també talli fons públics a empreses que donin suport a Israel. La coordinadora de Podem Catalunya ha reclamat aquí una "reflexió" als Comuns: "S'ha de notar que vas a les manifestacions contra l'ús d'armes".

Abellán ha instat així el grup de Jéssica Albiach a utilitzar la seva capacitat d'incidència al Parlament i durant la negociació dels pressupostos per al 2025: "Cal ser contundents". Podem ha reclamat d'aquesta manera que els exsocis de coalició aprofitin la seva capacitat d'acció per canviar les coses, també a Catalunya.

Suport al finançament singular

En un altre àmbit, Abellán ha confirmat el suport de Podem al Congrés quan calgui votar un nou finançament singular per a Catalunya. Però ha apuntat que, abans, cal conèixer el detall de la proposta per constatar que el nou model serveix per reforçar i blindar els serveis públics. Si, en canvi, el finançament és per pagar empreses privades i beneficiar "els de sempre", Podem s'oposarà a la mesura pactada entre ERC i els socialistes.

Podem no veu "cap problema" en extrapolar el nou sistema de finançament català a altres autonomies. La prioritat per al partit lila és garantir que els serveis públics queden blindats, més enllà del territori on s'apliqui el model.

Relació amb els Comuns

Finalment, Abellán ha insistit que ara mateix no hi ha "cap relació" amb els Comuns, i que parlar en aquests moments d'unitat o de coalicions "no té cap sentit". Tampoc creu que hi hagi d'haver gaires canvis després del congrés dels Comuns, on Albiach i Ada Colau deixaran la direcció. Sí que ha insistit que Podem vol presentar-se a les pròximes eleccions catalanes, i s'ha obert a parlar "amb tothom".