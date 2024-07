Podem anuncia que es presentarà a les eleccions catalanes si es repeteixen

La coordinadora de Podem Catalunya, Conchi Abellán, ha anunciat que la formació es presentarà a les eleccions catalanes si hi ha una repetició electoral. En una roda de premsa des de la seu del partit ha dit que Podem hi serà "per responsabilitat i com a garantia que algú posarà el cos i defensarà la classe treballadora".

Abellán, però, no ha tancat la porta a negociar amb els Comuns per arribar a un acord i presentar-se conjuntament i ha dit que aquesta serà "la següent fase del procés". En qualsevol cas, ha remarcat que Podem "serà present a les eleccions".

Ha recordat que a les passades eleccions catalanes, celebrades el 12 de maig, finalment van decidir no presentar-s'hi per no dividir el vot d'esquerres. La decisió es va produir després de trencar amb els Comuns, amb quin mantenien una aliança des del 2015.

Ara, però, Abellán creu que ha quedat demostrat que "els partits progressistes i d'esquerres no han sabut il·lusionar el votant" i considera que Podem sí que ho sabrà fer. A les eleccions europees del 9 de juny, de fet, el partit lila va superar en 8.000 vots els Comuns a Catalunya -110.000 i 102.000 sufragis, respectivament-.

La coordinadora ha admès que una repetició electoral no és l'escenari "desitjat" perquè genera "desafecció, inestabilitat i caos" però ha subratllat que, si s'acaba donant el cas, "Podem hi serà".