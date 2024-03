Podem recula i no es presentarà a les eleccions catalanes del 12-M

Podem no es presentarà a les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig. La direcció espanyola i la catalana han reculat de la decisió prèvia de participar en els comicis, ja fos de la mà dels comuns de Jéssica Albiach o en solitari, i havent realitzat unes primàries per elegir candidata, la coordinadora Conchi Abellán. "Davant un moment d'incertesa i inestabilitat política a Catalunya, triem no col·laborar en la fragmentació de l'esquerra, ja que això només beneficia a la dreta i l'extrema dreta", argumenten. La decisió certifica el trencament de Podem amb els comuns a Catalunya, on fins ara s'havien presentat plegats i format el grup parlamentari d'En Comú Podem.

Podem Catalunya justifica la seva decisió dient que fan un "exercici de responsabilitat cap a la ciutadania catalana". "Hem tingut poc temps per a reforçar i estructurar Podem, i en un context de doble cita electoral, creiem que no és viable concórrer donat que la situació no ens permet desplegar capacitat i incidència política i organitzativa", sostenen en una comunicació que han enviat a la militància, i que ha avançat El Periódico.

"Recolzes la decisió de la direcció de Podem Catalunya i Podem per seguir construint un Podem més fort, amb mil peus al carrer i aconseguir ser referent a Catalunya per ser útils a tota la gent que ens necessita?", sosté la pregunta d'una consulta plantejada a la militància, considerant que "no és viable" per a la formació engendrar una candidatura en solitari. El partit assegura que la decisió ha estat "complexa" i que ara se centra en les eleccions europees del juny.

El trencament, també a Catalunya

El trencament entre Podemos i Sumar també ha tingut la seva translació a Catalunya. A principis d'any, van deixar el partit els 13 dirigents de Podem Catalunya que havien estat expedientats per defensar la unitat amb la formació de Yolanda Díaz de cara a les eleccions generals del 23 de juliol.