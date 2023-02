Condemnat per conducció temerària l'home que va envestir a tota velocitat les creus grogues a la plaça Major de Vic

El jutjat penal número 1 de Manresa ha condemnat el conductor que va envestir amb un cotxe les creus grogues de la plaça Major de Vic per un delicte de conducció temerària, tal com ha avançat el digital 9 Nou i ha confirmat l'ACN. L'home haurà d'estar dos anys en règim de llibertat vigilada i no podrà conduir vehicles a motor per un període de cinc anys.

Els fets es remunten al juliol del 2018, un any després de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre i en un moment de màxima tensió política. Un home va envestir a tota velocitat les 2.500 creus grogues que un grup de voluntaris havia instal·lat a la plaça Major de Vic. L'objectiu d'aquesta acció pacífica era recaptar fons per la caixa de solidaritat dels presos independentistes.

L'home estava en tractament psicològic

L'home, que en el moment dels fets tenia 51 anys, era veí de Vic i estava en tractament psicològic. El seu advocat va negar en tot moment que hi hagués cap motivació política, però l'Ajuntament va considerar que l'autor va actuar amb una clara animadversió contra el col·lectiu independentista i es va personar a la causa com a acusació particular. Tot i que el consistori en aquell moment va demanar que s'investigués el cas per un delicte d'odi, el jutjat mai ho va acceptar.

El vehicle va accedir a tota velocitat a la plaça per una zona de vianants. En les imatges gravades per diferents persones que estaven en terrasses, el condemnat va donar una volta sencera, posant en risc la integritat física d'alguns dels vianants. La Fiscalia, però, només va demanar per a l'acusat una pena lleu per danys i no va tenir en compte el risc que va suposar per a les persones que hi havia a la plaça.