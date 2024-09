Condemnen Angela Dobrowolski a quatre anys i mig de presó per lesions a Josep Maria Mainat amb insulina

L'Audiència de Barcelona ha condemnat Angela Dobrowolski a quatre anys i mig de presó per un delicte de lesions agreujades al seu exmarit, el productor televisiu i exmembre de la Trinca Josep Maria Mainat. La sentència constata que ella tenia intenció de matar-lo quan li va injectar insulina sabent que és diabètic, però remarca que després va desistir i va trucar al servei d'emergències. Els fets van passar el juny del 2020, quan encara estaven casats. La Fiscalia demanava 16 anys de presó per intent d'homicidi.

Dobrowolski, que està en presó provisional, no es podrà apropar a menys de 1.000 metres de Mainat durant vuit anys i sis mesos. L'Audiència sí que l'absol del delicte de descobriment i revelació de secrets, ja que Mainat la va perdonar per haver entrat al seu correu electrònic sense permís.

El tribunal conclou que l'acusada va escollir una forma "molt sofisticada per matar" la seva parella, com va ser la injecció d'insulina, combinada una d'acció ràpida i una altra d'acció retardada, sabent que Mainat té diabetis tipus 2 i que no se li havia prescrit aquesta substància. L'administració d'aquestes injeccions podrien provocar-li una hipoglucèmia greu amb coma i la mort, o en el millor dels casos danys neuronals irreversibles.

"Sens dubte, Dobrowolski coneixia aquest efecte, no només perquè si hagués actuat innocentment no hagués estat necessari que li hagués manifestat al seu marit falsament que el que li estava injectant era l'hormona del creixement i Saxenda per aprimar-se, sinó fonamentalment pels seus estudis de medicina", argumenta la sentència.

El tribunal constata "l'ànim homicida" de l'acusada, que tenia intenció "directa" de matar Mainat, però alhora afegeix que un cop va comprovar que estava en situació d'hipoglucèmia greu, va trucar als serveis d'emergències i aquests van injectar ràpidament a Mainat medicaments que van revertir el coma, evitant la seva mort. "L'acusada va desistir voluntàriament de la seva acció homicida", conclou.

L'argument de la Fiscalia

La Fiscalia sostenia que Dobrowolski va intentar matar Mainat perquè estaven en un procés de divorci i ella pretenia heretar el seu patrimoni. Ella va accedir a l'ordinador de Mainat i va llegir correus electrònics sobre la separació que ell intercanviava amb els seus advocats. Dobrowolski i Mainat es van casar el desembre del 2011 i comparteixen dos fills fruit de la relació.

A principis de gener del 2020, fruit de les "desavinences conjugals i el deteriorament progressiu de la relació matrimonial", la dona va abandonar el domicili que compartia la família a Barcelona. Va seguir-hi anant i a vegades es quedava a dormir, sobretot els caps de setmana, per mantenir el contacte amb els fills. Quatre mesos més tard, a mitjans de maig del 2020, Mainat li va comunicar la voluntat de divorciar-se i l'inici del procés judicial. Els fets jutjats són del juny.