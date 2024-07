El perdón de Josep Maria Mainat a su exmujer, que trató de asesinarle, le rebajará a 13 años la pena de prisión

La voluntad del productor Josep Maria Mainat de perdonar a su exmujer, Angela Dobrowolski, por acceder sin consentimiento a su correo electrónico, supondrá la rebaja a 13 años de prisión para la procesada. Esta incursión en su mensajería tenía como objeto averiguar si, en caso de divorcio, seguiría figurando en el testamento del productor. Al descubrir que no podría seguir disponiendo de su dinero, la acusada intentó asesinar a su exmarido pinchándole insulina con el objetivo de provocarle una hipoglucemia que resultara mortal.

Ella alegó para defender su inocencia que se trataba de un medicamento adelgazante que él utilizaba de forma habitual. Ahora, con el perdón de él respecto al acceso a su email, las penas por revelación de secretos se eliminarán (de entre uno y tres años) y tan solo se le condenará por intento de asesinato. De este modo, la pena inicial de 16 años se convertirá en 13 tras eliminarse los tres que sumaría el segundo delito.

La letrada de Mainat, Olga Tubau, ha comunicado tanto al tribunal de la Audiencia de Barcelona como al resto de las partes que su cliente formalizará este jueves por escrito su deseo de perdonarla.

Las forenses encargadas de elaborar una pericial psiquiátrica a la exmujer del productor han asegurado que la procesada "no tiene ningún trastorno mental grave" sino que cuenta con "rasgos de personalidad desadaptativos". Según las pruebas realizadas, Dobrowolski también presenta signos de un leve trastorno límite de la personalidad (TLP), que refleja en ella un "inadecuado control de la ira" y una actitud impulsiva.

También está documentado que la exmujer de Mainat tiene un trastorno por consumo de drogas, concretamente metanfetaminas y cocaína, que puede conllevar una afectación leve de sus capacidades intelectivas y volitivas. No obstante, no se ha podido determinar si consumió estupefacientes la noche en que trató de asesinar a su excónyuge ni si, en caso de haberlas consumido, podrían haber motivado su acción delictiva. "Depende de la tolerancia, una persona que consume habitualmente no tiene los mismos efectos que una persona que no consume nunca", han expresado.

Dobrowolski solicitó la ayuda de un informático

En el juicio, un informático ha asegurado que Dobrowolski contactó con él en el verano de 2020 para desbloquear un portátil y descargar archivos con información sobre el coma diabético e imágenes de las cámaras de seguridad de la casa. Cuando llegó a la vivienda, después de que ella insistiera en que "necesitaba desbloquear una contraseña de un ordenador" y descargar la información de las carpetas de dos discos duros, se percató de que el ordenador pertenecía al productor.

Al intuir que la mujer podía estar intentando cometer actos ilícitos, el informático trató de ponerse en contacto con el hijo de Mainat para informarle de los hechos, aunque sin éxito. Después, devolvió el ordenador a la acusada sin llegar a desbloquear la contraseña.