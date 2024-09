Condemnen l'exalcalde de Roda de Ter Albert Serra per humiliar la passatgera d'un bus amb insults de caràcter sexista

L'exalcalde de Roda de Ter (Osona) Albert Serra ha estat condemnat a 15 dies de treballs comunitaris per un delicte lleu de tracte degradant de contingut sexista contra una dona. El jutjat de primera instància i instrucció número 1 de Vic ha dictat sentència sobre els fets van passar el 4 de setembre del 2023 en un autobús de Sagalés que feia el trajecte Barcelona-Vic. La sentència no és ferma i es pot presentar recurs d'apel·lació. La denunciant ha renunciat a rebre cap indemnització.

Durant el viatge, l'home va mantenir una conversa per telèfon on parlava de la seva vida sexual. En concret, va manifestar que no entenia per què els homes feien servir Tinder, "ja que si vas a una discoteca i esperes que una noia estigui molt beguda te la pots emportar i fer el que vulguis". Una passatgera li va recriminar i ell li va dir que era "una porca que va sense sostens perquè el que li agrada és que se li vegin els pits".

La jutgessa ho qualifica d'"intolerable", entre altres coses perquè al bus també hi havia menors. De fet, la denunciant li va dir a Serra que havia de tenir vergonya perquè hi havia noies menors a l'autobús. En la descripció dels fets es diu que ell va respondre: "No pateixis per elles, en saben més que tu. Les dones sou totes unes putes des que naixeu". La sentència també detalla que unes menors la van advertir l'acusat li havia fet fotografies i que, quan li va demanar que les esborrés, va respondre que si li feia una fel·lació s'ho pensaria.

La jutgessa ha donat plena credibilitat a la declaració de la denunciant, mentre que en el cas de Serra considera que va ser una declaració "merament exculpatòria amb l'única finalitat d'eludir la seva responsabilitat penal". Durant el judici, va reconèixer els fets però no els insults i les expressions de caràcter sexual. A més a més, la jutgessa titlla el comportament del denunciat de "vergonyant" perquè, no només va insultar i humiliar la dona, sinó que també va qualificar de "putes" a totes les dones, "una conducta totalment intolerable".

Serra recorrerà contra la sentència

Després de conèixer la notifica, Serra nega que la conversa telefònica fos de temes sexuals i diu que la víctima menteix i que són "calúmnies i difamacions" cap a ell. Creu que darrere aquest cas hi ha motius polítics i assegura que recorrerà contra la sentència. Alcalde de Roda de Ter des del 2015 per Independents pel Progrés per Roda, una moció d'ERC i Junts el va apartar de l'alcaldia el juliol del 2020. L'octubre del 2022, l'entitat organitzadora de les barraques de la festa major va denunciar que Serra -aleshores regidor a l'oposició- per comportaments masclistes, i va acabar plegant.