Condemnat a 35 anys de presó l'agressor de la brutal violació a una menor a Igualada

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 35 anys de presó Brian Raimundo, el jove que va violar brutalment i intentar matar una menor de 16 anys a Igualada la nit de la Castanyada del 2021, quan tornava a casa després d'assistir a una festa en una discoteca. En concret, el condemna a 15 anys per agressió sexual amb penetració i ús d'objecte contundent i a 20 anys menys un dia per assassinat intentat.

A més, el jutge li aplica l'agreujant per traïdoria i discriminació per raó de gènere, i haurà de pagar una indemnització de 332.727 euros a la víctima en concepte de responsabilitat civil. També haurà de passar 10 anys en llibertat vigilada un cop surti de presó.

La Fiscalia demanava 45 anys de presó per al jove, que tenia 21 anys en el moment dels fets. Està en presó provisional des que va ser detingut l'abril del 2022.

La víctima, que va patir ferides greus i va estar hospitalitzada gairebé un any, no va haver d'assistir al judici perquè el tribunal va considerar que n'hi havia prou amb la declaració que va fer durant la fase d'investigació del cas. D'aquesta manera s'intentava no revictimitzar-la. El tribunal va poder sentir l'enregistrament de la declaració, que es va reproduir a porta tancada per preservar la seva intimitat.