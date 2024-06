Comença el judici contra l'acusat de violar una menor a Igualada el 2021 i intentar matar-la

L'Audiència de Barcelona ha començat a jutjar aquest dilluns l'acusat de violar una menor de 16 anys a Igualada la matinada de l'1 de novembre de 2021 després d'assistir a una festa de la Castanyada en una discoteca de la capital de l'Anoia. L'home s'enfronta a una possible pena de 45 anys de presó per intent d'assassinat i agressió sexual. També li demanen deu anys de llibertat vigilada i de prohibició de comunicar-se o aproximar-se a la víctima, així com una indemnització de 300.000 euros.

El presumpte agressor, de 21 anys en el moment dels fets, es troba en presó provisional des que va ser detingut l'abril de 2022. La víctima, amb importants seqüeles, no haurà de declarar en el judici perquè la Fiscalia ha renunciat a la seva compareixença. D'aquesta manera, en el judici s'ha fet ús de la prova preconstituïda, la gravació de la declaració al jutjat d'instrucció. Amb aquesta decisió es vol evitar un "major perjudici" a la noia i evitar "l'agravació psicològica" que pugui derivar-se de la seva compareixença presencial.

El judici s'allargarà tota la setmana i s'han personat set acusacions, entre els quals els familiars de la víctima, la Generalitat, els ajuntaments d'Igualada i Masquefa (Anoia) i la patronal d'oci nocturn Fecasarm.

L'agressor tenia antecedents per delicte sexual

En el seu escrit d'acusació, la Fiscalia considera provat que la matinada de l'1 de novembre, l'acusat va assaltar de manera "sorpresiva" la víctima "amb la intenció de satisfer el seu ànim libidinós". Els fets van passar en una zona "solitària, sense testimonis, poc il·luminada i sense càmeres". L'escrit també posa en valor "l'absolut menyspreu a la condició de dona" de la víctima. Després de violar-la, la va colpejar fortament al cap amb un objecte contundent i va fugir del lloc dels fets.

Un camioner va trobar la noia i pensava que estava morta, però finalment els serveis mèdics li van poder salvar la vida. L'home explica que la noia estava mig despullada, tremolant, semi inconscient, balbucejant i amb molta sang a terra, a la cara i la zona genital. La noia estava abandonada en un carreró mal il·luminat de la zona industrial propera a la discoteca on havia sortit de festa, una àrea molt poc transitada a les 7 del matí del dia de Tots Sants.

Com a conseqüència de l'agressió, l'escrit de la Fiscalia detalla la gran quantitat de lesions que va patir la víctima, requerint gairebé un any de cures, i que li han suposat greus seqüeles i traumes. El presumpte agressor, de 21 anys en el moments dels fets i amb antecedents per delicte sexual, es troba en presó provisional des que va ser detingut l'abril de 2022, sis mesos després del fets.

El dany generat és "irreparable"

Jorge Albertini, advocat de la víctima, ha explicat a les portes de l'Audiència abans de l'inici del judici que estan "plenament preparats" per afrontar el procediment judicial i ha destacat que cal tenir en compte la "gravetat especial" dels fets pel "tracte degradant i la crueltat" tant en l'agressió com després de l'agressió.

L'advocat ha subratllat que el dany generat en la víctima per part de l'agressor és "irreparable", ja que encara que la seva clienta faci un tractament psicològic o psiquiàtric aquest "no és suficient". "Ella no es troba bé", ha indicat, destacant que recorda especialment el procés que ha hagut de passar després de l'agressió. En aquest sentit, ha remarcat que ha hagut de ser intervinguda en més de sis ocasions, incloent-hi operacions greus.