La Fiscalia demana 45 anys de presó per al presumpte autor de la brutal violació d'una menor a Igualada

La Fiscalia ha demanat 45 anys de presó i gairebé 260.000 euros en indemnitzacions per a l'home acusat de la violació violenta d'una menor de 16 anys la matinada de l'1 de novembre del 2021 a Igualada (Anoia). En el seu escrit d'acusació, el ministeri públic atribueix al presumpte violador, Brian Raimundo C., de 24 anys, els delictes d'assassinat en grau de temptativa i agressió sexual. I demana que se li imposin deu anys més de llibertat vigilada quan surti de la presó.

La brutal violació va passar la nit de la Castanyada del 2021 quan la víctima es dirigia sola i a peu cap a l'estació de tren per anar a casa seva, a Vilanova i la Geltrú (Garraf), després d'estar de festa amb unes amigues a la discoteca Epic d'Igualada. El processat va perseguir la noia pels carrers d'Igualada i la va atacar "de manera sorprenent", segons sosté la Fiscalia en el seu escrit d'acusació. Després la va portar a una zona "solitària i òrfena de testimonis, poc il·luminada i sense càmeres", per agredir-la sexualment.

Al llarg de 20 minuts, la va colpejar en diverses parts del cos, mentre la subjectava amb força, i la va penetrar "de manera brutal", fins i tot amb objectes, demostrant així el seu "absolut menyspreu a la seva condició de dona". Després de la violació, el processat va clavar a la víctima un "fort cop al cap amb un objecte contundent", la va deixar abandonada a terra i va fugir del lloc.

A conseqüència de l'agressió, la menor va patir un traumatisme cranioencefàlic i una ruptura cranial, a més d'altres lesions per tot el cos. Per això va haver d'estar ingressada durant tres dies a la Unitat de Cures Intensives (UCI) i gairebé un any hospitalitzada. Segons el ministeri públic, la jove arrossega com a seqüeles un "estrès posttraumàtic greu i desestabilització personal": i és que les lesions causades, en la majoria de casos "mortals de necessitat", van posar la seva vida en perill.

Les peticions de la Fiscalia

Per aquest motiu, la Fiscalia planteja que el processat pagui gairebé 160.000 euros en indemnitzacions a la víctima per les seqüeles físiques i psíquiques provocades, i 100.000 més pels danys morals que li va causar la violació. Atesa l'"extrema gravetat" de l'agressió comesa, l'acusació pública sol·licita que s'acordi l'execució de la condemna íntegra imposada al processat.

En qualsevol cas, quan accedeixi al tercer grau o a la llibertat condicional, demana que se li substitueixi la pena que li quedi per la seva expulsió d'Espanya. També que, una vegada surti de la presó, s'inhabiliti el processat per exercir qualsevol ofici en què pugui tenir tracte amb menors. I que se li prohibeixi acostar-se i comunicar-se amb la víctima per un període de deu anys una vegada complerta la pena de presó.