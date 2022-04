Els Mossos detenen un home com a presumpte autor de la brutal violació d'una menor a Igualada 

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Igualada presumptament relacionat o autor de l'agressió sexual a una menor la nit de la Castanyada, segons ha informat la policia catalana. L'arrest s'ha produït aquest dijous de matinada, segons han explicat fonts properes. La Unitat Central d'Agressions Sexuals de la Divisió d'Investigació Criminal es va encarregar d'investigar el cas, que continua sota secret de sumari. Els Mossos han començat aquest matí l'escorcoll del domicili del presumpte agressor a la capital de l'Anoia i es preveu que duri encara algunes hores.

La brutal agressió sexual va tenir lloc la matinada del dia de la Castanyada al polígon industrial igualadí de Les Comes. La víctima era una noia de 16 anys que en aquell moment es dirigia a l'estació de tren en sortir d'una discoteca ubicada al polígon. La jove, que anava cap a l'estació de tren per tornar a casa seva a Masquefa, va ser agredida de forma extrema i va haver de ser traslladada inicialment a l'Hospital d'Igualada i després a Sant Joan de Déu de Barcelona amb ferides greus. Els Mossos van obrir una investigació per aclarir els fets després que rebessin l'avís d'un camioner que va trobar la víctima nua i inconscient. Investigació iniciada mitjançant l'anàlisi de les càmeres de les indústries pròximes al lloc de l'agressió i que han conclòs avui amb la detenció d'una persona. Es desconeix si hi ha més d'implicades. El cas va provocar en el seu dia una gran commoció i mostres de condemna i solidaritat amb la víctima tant a Igualada com al seu poble Masquefa.

Elena: "Mai es deixa una investigació"

El conseller de l'Interior, Joan Ignasi Elena ha posat en valor la feina d'investigació que ha fet la policia catalana i que ha permès arribar a la detenció d'aquest dijous en declaracions a Catalunya Ràdio. Ha assegurat que ha estat una tasca "molt i molt complexa" i ha insistit que "mai s'abandona una investigació", sinó que es treballa amb discreció. "Avui la nostra societat és una mica més justa", ha afegit Elena a les xarxes socials.



El conseller ha explicat que la víctima ha estat acompanyada en tot moment pel cos policial i que també ho està aquest dijous, amb motiu de la detenció.