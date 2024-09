Condemnen Pedro Varela a un any i mig de presó per haver difós material nazi des de la Llibreria Europa de Barcelona

L'Audiència de Barcelona ha condemnat el llibreter neonazi Pedro Varela a 18 mesos de presó per haver difós nombrós material nazi des de la Llibreria Europa de Barcelona entre el 2006 i el 2016. El jutge l'ha considerat culpable de delictes de negació, trivialització greu o enaltiment de crims contra la humanitat. A banda, ha establert una multa de set mesos, a raó de 15 euros diaris.



La sentència també ha establert una pena d'inhabilitació especial per a professió i oficis educatius, en l'àmbit docent, esportiu i de lleure, per un temps superior a tres anys al de la durada de la pena de privació de llibertat imposada a la sentència. Així mateix, una inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu i inhabilitació especial per a professió ofici, indústria o comerç vinculada a l'edició, distribució i venda de llibres o publicacions tant en seu física com virtual durant el període de la condemna.

El ministeri públic, la Federació de Comunitats Jueves d'Espanya i el Moviment contra la Intolerància van demanar 12 anys de presó i 10.800 euros de multa per a Varela, a més de la seva inhabilitació per vendre llibres durant deu anys. La Fiscalia acusava cinc persones més que han quedat absoltes: es tracta de col·laboradors de l'Editorial Ojeda i del principal imputat.



El cas de Pedro Varela

El judici contra Varela es va fer al maig, vuit anys després que la Llibreria Europa fos clausurada. Els fets van ocórrer entre el 2006 i el 2016, quan els acusats es dedicaven a fer conferències, vendre llibres i publicacions, i a difondre "una línia de pensament basada en la cultura de l'odi supremacista i d'animadversió i segregació racial contra el que ells consideren races inferiors". Ho feien especialment amb antisemitisme i enaltiment, justificació i negació de l'Holocaust, així com incitació a l'odi i a l'hostilitat contra el poble jueu i altres col·lectius.

El ministeri fiscal va apuntar que la Llibreria Europa, que acollia també la seu d'Edicions Ojeda, era la continuació del Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE), entitat neonazi fundada el 1967 i dissolta el 1993, que Varela va presidia des del 1978. La seu on hi ha la llibreria era al carrer Sèneca del barri de Gràcia, i també era la seu social del Partit Socialista Nacional Revolucionari (PSNR), del qual Varela va ser president des del 1984 i un altre dels acusats n'era el secretari general.

Varela va ser condemnat el 2008 per justificació del genocidi i va complir presó del 2010 al 2012. El 2017 va ser condemnat per la venda del Mein Kampf de Hitler sense respectar els drets d'autor i el 2020 altre cop per justificar el genocidi. Durant el seu temps a presó va donar poders notarials a alguns dels acusats per continuar amb l'activitat de la llibreria. El juliol del 2016 un jutjat de Barcelona va ordenar als Mossos escorcollar la llibreria i clausurar-la cautelarment, així com al domicili de Varela.