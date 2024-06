El renovat Gimnàs Social Sant Pau serà més obert al barri i generarà sinergies amb els 36 pisos de lloguer assequible

La negociació entre els propietaris del solar ubicat a la Ronda de Sant Pau, número 46, i l'Ajuntament de Barcelona no va ser ràpida ni senzilla. Tanmateix, gràcies a la pressió exercida pel moviment veïnal del barri del Raval i a la intermediació d'un inversor privat, l'empresa Coyoacan, es va arribar a un acord per garantir la continuïtat de l'històric Gimnàs Social Sant Pau i per construir 36 pisos de lloguer assequible per a persones en situació de vulnerabilitat. Un projecte que ja està en marxa des d'aquest abril i que està previst que acabi l'estiu de 2026.

A banda del gimnàs, en aquest solar també hi havia una oficina de La Caixa, una botiga de mòbils, un supermercat i, a la part interna, una casa-fàbrica. Segons la directora de la cooperativa Gimnàs Social Sant Pau, Lara Cáceres, les obres "van a bon ritme" i es preveu que "l'enderroc de tot plegat" duri quatre mesos. Un cop el solar estigui net, començarà la construcció de l'edifici que destinarà la planta subterrània, la planta a peu de carrer i el primer pis a l'equipament esportiu i la resta de plantes als habitatges de lloguer social.



Encara que el projecte estigui lluny de ser completat, la fase més complicada ja ha passat. La compra de la parcel·la es va efectuar l'any 2021 per vuit milions, després de diverses temptatives de desnonar el gimnàs. "Hi havia molta tensió al barri. Ens van dir que havíem de marxar i tothom es va bolcar per evitar-ho. La propietat no ens deixava fer reformes i estàvem donant un pitjor servei als nostres socis", assegura Cáceres, que afegeix que van viure aquella època "amb molta angoixa".



Així doncs, l'Ajuntament de Barcelona va esdevenir el titular del sòl, però va cedir el dret de superfície a la cooperativa i a la promotora Coyoacan. Aquesta empresa, l'administrador de la qual és Jaume Roures, serà propietària dels pisos durant 55 anys, que és el temps que s'ha calculat que tardarà a recuperar la seva inversió. Un cop finalitzi aquest període, els domicilis passaran a formar part del parc d'habitatge de titularitat municipal i serà el consistori qui decidirà com vol seguir gestionant-los.

L'entitat que va teixir la xarxa entre totes les bandes implicades en l'acord va ser la Fundació Hàbitat3. De fet, el seu Director General d'Estratègia, Xavier Mauri, afirma que tenen una doble funció. D'una banda, garantir que la construcció dels pisos sigui "adequada a les necessitats de les persones vulnerables"; i, d'altra banda, "afavorir la xarxa" i la "gestió i manteniment dels habitatges". El seu objectiu principal, per tant, és crear una "comunitat de suport veïnal i d'inclusió a l'entorn".



Segons explica, les persones que podran accedir als pisos no seran aquelles apuntades al registre de sol·licitants d'habitatge social, sinó que estaran acompanyades per entitats socials, hauran de demostrar uns ingressos màxims i justificar la seva situació de vulnerabilitat. El lloguer dels domicilis rondarà els 400 euros mensuals i encara està per concretar quina mena de relació tindran els veïns amb el gimnàs Sant Pau, ubicat just a sota.



Com serà el nou Gimnàs Social Sant Pau?

Les noves instal·lacions seran d'allò més completes: comptaran amb piscina, jacuzzi, sala d'activitats dirigides, un espai polivalent i una cafeteria, a més de vestidors, banys, infermeria i bugaderia. "Tornarem a tenir saunes, que vam haver de tancar perquè la nostra sortida d'emergència connectava amb l'edifici del darrere que estava en mal estat", explica Cáceres.



I continua: "A banda de les sales de musculació o de bici, volem tenir un gran espai que es pugui dividir, que sigui permeable i que estigui obert al barri, més enllà dels socis. Volem que hi càpiga un ring de boxa, ja que al Raval no n'hi ha cap, i fer campionats on tothom es pugui apuntar". La seva voluntat, així doncs, és crear comunitat al barri, generar sinergies i, si és possible, cedir l'espai a entitats ―com per exemple, esplais― quan estigui tancat.



El Gimnàs Social Sant Pau tindrà un espai polivalent obert al barri del Raval, més enllà dels socis

Quant al servei de dutxes i canvi de roba per a persones sense sostre o sense accés a aigua corrent, ja no estarà disponible. "No té sentit que un equipament de propietat pública estigui tancat durant tant de temps per oferir aquest servei. El que sí que seguirem tenint, com abans, són els socis de 'quota zero', que a banda de fer esport, es dutxen", afegeix la directora.



En aquest sentit, val la pena destacar que els preus del Gimnàs Social Sant Pau són molt assequibles. De fet, la tarifa mensual general no supera els 26 euros i hi ha socis que poden accedir gratuïtament a les instal·lacions, d'acord amb els criteris de la cooperativa. Cáceres assegura que així s'estableixen unes "condicions d'igualtat", on ningú "sabrà si la persona que està a classe d'estiraments o que s'està dutxant al costat dorm al carrer o té tres cotxes".

Mentre no finalitzin les obres, el gimnàs s'ha traslladat temporalment al carrer Floristes de la Rambla 10, també al barri del Raval.