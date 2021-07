El Gimnàs Social Sant Pau no serà desnonat. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que en garanteix la continuïtat i s'hi construiran, a més, 36 habitatges de lloguer social. Feia mesos que el local, que a més de ser un gimnàs, des del confinament atén persones sense llar, estava pendent del desnonament, aturat fins a dos cops. L'última vegada, a l'abril, sense que es proposés una nova data pel llançament.

L'Ajuntament portava mesos negociant amb la propietat, que demanava un preu per superior a la taxació

L'Ajuntament portava mesos negociant amb la propietat per comprar la finca, però demanava un preu superior a la taxació i això dificultava tancar un acord. Finalment, el factor que ha desencallat la situació ha estat la intermediació d'un inversor privat, del qual no s'ha revelat la identitat, que ha adquirit l'immoble. Aquest inversor ha comprat la finca a la propietat i assumirà, també, la construcció de l'habitatge públic, que anirà a càrrec de l'empresa Mediaurban. Com a contrapartida, l'Ajuntament li comprarà l'immoble per vuit milions d'euros (el preu de taxació), i també li cedeix el dret de superfície durant 55 anys. Entre el pagament de l'Ajuntament i els lloguers socials dels 36 habitatges -entre 400 euros i 450 euros-, es preveu que l'inversor pugui recuperar l'import. Es tracta d'una operació sense ànim de lucre.



L'anunci s'ha fet en una roda de premsa conjunta de la tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, el regidor del districte de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, la confundadora de l’empresa Mediaurban, Maria Sisternas, la directora del Gimnàs Sant Pau, Lara Cáceres, i la presidenta de la Fundació Hàbitat 3, Carme Trilla. Tots els participants han coincidit a destacar que es tracta d'una "operació insòlita" a Barcelona, però més habitual en d'altres ciutats europees.



L'Ajuntament, així doncs, adquireix el solar per vuit milions d'euros, i augmenta el sòl públic de la ciutat amb la construcció d'aquests 36 habitatges socials, que gestionarà la Fundació Hàbitat 3. "És un model que ens agradaria aplicar més", ha afirmat la regidora Laura Pérez. "És una manera d'augmentar el sòl i l'habitatge públic de la mà de privats que no volen especular amb l'habitatge", ha afegit. Pérez ha matisat que no és una aportació a fons perdut ni una entrega de capital, sinó una aposta per la ciutat. "Projectes com aquest són els que busquem i els que volem per Barcelona", ha destacat.

"Un èxit col·lectiu"

Pel que fa als habitatges, es tractarà de sis pisos de 60m2 per planta, d'un total de sis. Estaran gestionats per la Fundació Hàbitat 3. La seva presidenta, Carme Trilla, ha remarcat que l'operació s'emmarca en una "òptima praxis urbanística i social de la ciutat", un "èxit col·lectiu", perquè, en última instància, amplia el parc d'habitatge públic de Barcelona, encara molt mínim.



El regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, ha explicat que al districte hi ha entre sis i deu desnonaments a la setmana, i això serveix per avançar cap a pal·liar l'emergència habitacional a la ciutat. La directora del Gimnàs, Lara Cáceres, ha celebrat la noticía i ha recordat com han estat "molts anys sense saber si podríem obrir demà". Un escenari que, a partir d'avui, s'allunya.