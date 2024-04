Comencen les obres per construir el nou Gimnàs Social Sant Pau de Barcelona i 36 habitatges de lloguer social

Les obres per rehabilitar l'antic Gimnàs Social de Sant Pau, situat al barri del Raval, han començat aquest dilluns amb la previsió que acabin l'estiu del 2026. El nou edifici continuarà acollint l'històric equipament esportiu als baixos i, a sobre, s'hi construiran 36 habitatges de lloguer social d'entre una i dues habitacions per a persones en situació de vulnerabilitat. Es tracta d'una iniciativa "pionera" a la ciutat que serà una realitat gràcies a un acord entre l'Ajuntament de Barcelona, titular del sòl, l'empresa Coyoacan, que en serà la propietària durant 55 anys, el Gimnàs Social Sant Pau i la Fundació Hàbitat3.



"Estem contents que això tiri endavant, sobretot pel que tindrem d'aquí a un temps: un equipament de primer nivell pel Raval, Sant Antoni i Poble-sec, i que serà el que ha sigut fins ara, un gimnàs social que donarà un dret reconegut per les Nacions Unides, que és tenir un espai de salut on cuidem a la gent", ha afirmat Lara Cáceres, directora del Gimnàs Social Sant Pau, en una atenció als mitjans de comunicació amb motiu de l'inici dels treballs de rehabilitació de l'edifici.

36 habitatges socials i sostenibles

Segons ha detallat la presidenta d'Hàbitat3, Carme Trilla, les persones residents pagaran un lloguer ajustat als seus ingressos, que serà inferior als 400 euros mensuals. "Aquí hi havia d'anar un edifici d'habitatges de luxe, de propietat privada, que enderrocava la piscina que hi ha sota, que és la més antiga de Barcelona, i per tant es perdia la seva funció social", ha subratllat Trilla.

La presidenta de la fundació ha admès que les converses amb l'ajuntament, així com amb la promotora, i el procés per tancar l'acord ha estat "laboriós i costós". Tanmateix, ha fet valdre que tot plegat ha permès "donar un gir de 180 graus" al projecte que hi havia previst per aquest edifici. "Representa el que hauria de ser sempre la ciutat: intentar no caure en operacions clarament especulatives i passar-les a operacions socials", ha sentenciat.

"Aquest edifici representa el que hauria de ser sempre la ciutat: intentar no caure en operacions clarament especulatives i passar-les a operacions socials"

L'any 2021, l'Ajuntament de Barcelona va comprar el sòl de l'edifici per 8 milions i va tancar un acord amb la promotora Coyoacan, de Jaume Roures, a qui va cedir la propietat per a 55 anys. Quan venci el termini previst en l'acord, els pisos passaran a formar part del parc d'habitatge de titularitat municipal. Roures, també present en l'acte d'inici de les obres, ha lamentat haver aconseguit el permís d'enderrocar l'edifici "tres anys" més tard de l'inici del procés, i ha defensat que "en la situació d'emergència habitacional s'hauria de procurar que els ritmes fossin més ràpids".

Al seu torn, Joan Ramon Riera, comissionat d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona ha assegurat que el gimnàs "és un exemple de col·laboració publicoprivada", que s'ha de "normalitzar" a la ciutat, mentre que Ivan Pera, comissionat del Pacte per Ciutat Vella, ha assenyalat que la transformació del districte que persegueix el consistori "buscarà aquesta manera de fer de sumar aliances i de col·laboració constant" entre l'administració pública i el sector privat.

El nou Gimnàs Social Sant Pau

Les obres també inclouran la construcció del nou Gimnàs Social Sant Pau, que mantindrà el seu objectiu social de millorar la qualitat de vida de les persones oferint un espai per fer esport on tothom "en condicions d'igualtat". Les noves instal·lacions tindran piscina, jacuzzi, sala d'activitats dirigides, un espai polivalent per a fitness, cafeteria i centre social, a més de vestidors, banys, infermeria i bugaderia. En total, seran més de 700 m² d'equipament esportiu en el soterrani, 300 m² més a la planta baixa i 222 a la planta altell.

Ara, traslladat temporalment al carrer Floristes de la Rambla 10, el Gimnàs Social Sant Pau atén cada matí un centenar de persones que hi van per a dutxar-se, agafar roba neta i recollir un o dos àpats. A la tarda, l'equipament està obert com a gimnàs, amb quotes que van dels 0 als 26 euros en funció de la capacitat adquisitiva de cada soci.