El Gimnàs Sant Pau avisa que podria fer un ERTO i tancar dutxes pel retard en les subvencions

El Gimnàs Social Sant Pau assegura que haurà d'aplicar un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) i tancar el servei de dutxes per a persones sense llar, diàriament utilitzades per uns 200 usuaris. El motiu és l'endarreriment d'una subvenció de l'Ajuntament de Barcelona, ja que els responsables apunten que no han percebut els 200.000 euros d'ajuda que els va concedir l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) per aquest 2023.

El tinent d'alcaldia i regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha assegurat que el tema es desencallarà en "pocs dies". Fonts del consistori apunten que la subvenció es troba en fase de fiscalització a intervenció i que la setmana passada el consistori va acabar de reunir tota la documentació necessària. Asseguren que se li ha donat "màxima prioritat" per poder "accelerar" el cobrament.

Aquest 2023 l'entitat ha presentat el projecte a 32 convocatòries diferents de subvencions d'entitats públiques i privades. Els responsables detalles que se li han concedit 370.000 euros en forma d'ajuts, però només n'han ingressat 14.500, tot i que els projectes estan en desplegament des del gener.

La manca de pagament en els terminis acordats ha generat unes "tensions insalvables" en el pagament de les despeses corrents, com són els salaris de la plantilla, tot i que l'entitat sigui viable. Destaquen que l'IMSS els ha concedit una subvenció nominativa de 200.000 euros, però encara no se'ls ha ingressat, "tot i haver-se compromès de forma reiterada a pagar abans de finals de setembre".

Des de l'1 de gener l'activitat s'està sufragant amb fons propis de l'entitat, amb sous d'algunes treballadores i amb l'acumulació de deutes amb proveïdors, i en els darrers mesos han disposat de préstecs d'entitats com Coop57 o la Fundació Arrels, així com l'ajuda de particulars. Però la situació no és sostenible: "No disposem de més recursos", alerten.

200 vulnerables sense dutxa i 12 treballadores a l'atur

El tancament del Gimnàs Social Sant Pau comportaria que es quedin sense un servei tan bàsic com una dutxa i roba neta més de 200 persones sense llar i en altres situacions de vulnerabilitat, que actualment no troben resposta en els serveis municipals. A banda, els 12 membres de la plantilla haurien de passar a cobrar l'atur, almenys temporalment.

A Barcelona hi ha cinc serveis de dutxes municipals que les persones sense sostre poden usar només dos cops per setmana i amb molts dies d'espera. Però només n'hi ha un ubicat a prop de Ciutat Vella, al barri de Poble Sec.