Desallotgen i enderroquen el centre social ocupat l'Obrera de Sabadell

Els Mossos d'Esquadra han desallotjat, als volts de les sis de la matinada, el centre social ocupat l'Obrera de Sabadell, ubicat al número 142 de l'avinguda de Barberà. L'acció s'ha fet quan l'edifici era buit sense cap incident i immediatament després una retroexcavadora ha iniciat l'enderroc.

D'aquesta manera s'ha culminat un procés judicial amb data oberta que es va iniciar mesos enrere arran la denúncia de la propietat -la constructora Nedax- per recuperar l'immoble, ocupat des de l'any 2015 i que fins avui havia estat un centre social de diferents entitats de la ciutat. També comptava amb un gimnàs popular i un espai d'escola de castellà i català per a nouvinguts.

El novembre passat, la pressió social al carrer dels veïns i gent de moviments socials pel dret a l'habitatge i del Sindicat de Llogateres va aconseguir aturar el desallotjament de l'Obrera de Sabadell. Aquesta tarda s'ha convocat una manifestació de protesta contra el desallotjament i enderroc a les 19:00 hores.

Gimnàs, escola i seu d’entitats

L'espai va ser ocupat el maig del 2015, moment en què els moviments socials del sud de Sabadell van crear un gimnàs popular, un espai d'escola de castellà i català per a nouvinguts, així com també seus per a les entitats de la ciutat que no disposen de local.

L'edifici estava en desús quan hi van entrar l'any 2015. Les entitats van rehabilitar els 800 m2 que té distribuïts en una planta baixa i un primer pis. En aquell moment la finca era propietat de la desapareguda Cajamar -amb qui ja va començar un litigi judicial per desallotjar-la-, i ara fa tres anys la va comprar la constructora Nedax.

Els coordinadors del centre ocupa critiquen les intencions "especuladores" de l'empresa propietària, la qual tindria intenció d'aixecar un bloc de pisos.