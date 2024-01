Desallotgen l'activista que ha ocupat durant mig any la històrica estació de Sant Feliu de Llobregat per evitar-ne l'enderroc

Els Mossos d'Esquadra van desallotjar dimarts Andrea Messeguer, el jove activista que a finals del passat mes de juny va ocupar l'estació de tren de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) per endarrerir l'enderroc de l'històric edifici, afectat per les obres de soterrament de les vies. Es tracta d'una de les estacions més antigues de l'Estat junt amb la de Cornellà de Llobregat i Sant Andreu Comtal.

En un comunicat, Adif ha assegurat que, tot i les actuacions per reduir l'impacte en els terminis d'execució de les obres, l'ocupació il·legal de l'estació ha encarit i retardat més de sis mesos els treballs i "ha compromès el desenvolupament de les obres del projecte d'integració del ferrocarril a la ciutat". En el moment del desallotjament, que es va fer sense cap incident, l'activista no es trobava a l'edifici.

Sis mesos de protesta

Andrea Messeguer va ocupar l'edifici de l'estació de Sant Feliu la passada revetlla de Sant Joan per protestar contra l'enderroc de l'històric edifici i endarrerir-ne el procés. Des del primer moment va rebre el suport de nombrosos veïns del municipi contraris a l'enderrocament i de la Plataforma Salvem l'Estació, que durant aquests mesos ha organitzat xerrades i altres actes a l'edifici de l'estació.

Tot i que el passat mes de setembre tant l'Ajuntament de Sant Feliu com el Govern espanyol van assegurar que l'ocupació no havia afectat les obres de soterrament, ara Adif ha apuntat el contrari xifrant en uns sis mesos el retard en les obres derivat de l'acció. És més, asseguren que també ha encarit les obres i ha provocat afectacions als usuaris de la línia R4 "per les limitacions a la capacitat derivades de les obres".

Amb un pressupost de més de 120 milions, les obres de soterrament de les vies a Sant Feliu van començar fa més de dos anys i preveuen la construcció d'una nova estació (licitada per un import de 17,7 milions) i diverses estacions ferroviàries. L'ajuntament s'ha compromès a conservar els elements de l'edifici amb valor històric.