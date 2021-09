La presidenta del Parlament, Laura Borràs, creu que un nou referèndum unilateral com l'1-O "no és factible" en el context actual perquè l'Estat "prendria mesures perquè no passés el que es va aconseguir" fa quatre anys. En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, Borràs també ha dit que veu "impossible" que ara hi hagi un referèndum acordat tenint en compte l'Estat que hi ha al davant.

Borràs ha recordat que l'acord de Govern, a petició de Junts, estableix que l'1 d'octubre només pot ser substituït per un referèndum acordat i vinculant. Un escenari que la presidenta del Parlament veu "impossible" en aquests moments. I també ha descartat un altre 1-O unilateral. "El que reivindico és l'1 d'octubre, la seva vigència i la voluntat de complir el seu mandat. L'Estat sí que el valora, el valora molt. Només cal veure el nivell de repressió que continua generant", ha manifestat el dia que arrenca al Parlament el debat de política general.



Cal recordar que la CUP pretén que se celebri un nou referèndum aquesta legislatura -com defensava al seu programa electoral- i, de fet, ho plantejarà com a resolució del debat de política general d'aquesta setmana. La formació de l'esquerra independentista no tanca la porta al referèndum unilateral, una opció que Borràs no veu "factible".

Negociar l'aturada d'hostilitats

Borràs ha defensat que en qualsevol conflicte quan hi ha una negociació s'aturen les hostilitats. I, en aquest sentit, ha dit que en el cas de Catalunya ha de passar el mateix. "Mentre no passi, hi haurà fotografies, vetos, comoditat per part d'una banda però no resolució del conflicte", ha afirmat. Preguntada per si ERC s'ha d'aixecar de la taula de diàleg amb el govern espanyol, ha respost que "això ho ha de decidir qui s'ha assegut a la taula".



Sobre si té recorregut l'actual legislatura si l'independentisme no acorda un full de ruta, Borràs ha respost que "l'ha de tenir" perquè "cal posar en valor" el 52% de vots a partits independentistes de les últimes eleccions al Parlament. La presidenta de la cambra no creu que ERC, Junts i CUP vulguin "menystenir" els resultats del 14-F i ha reclamat "fer pinya" perquè es visualitzi aquest resultat.

Reclama disculpes públiques a Batlle

Després que Batlle hagi vinculat els aldarulls a Barcelona amb actuacions de l'expresident Quim Torra o de Borràs, la presidenta del Parlament li ha exigit unes disculpes públiques. "Això que diu és fals. És irresponsable i temerari per part d'un servidor públic. És fals que mentre cremava una comissaria jo estigués visitant Hasel i menys com a presidenta del Parlament. Encara no ho era i no s'havien ni produït les eleccions", ha replicat.