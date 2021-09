Més enllà de les qüestions sectorials, el pla de govern també aborda el conflicte polític i es fixa com a objectiu resoldre'l a través de la taula de diàleg, malgrat les diferències al voltant d'aquest espai entre els dos socis, ERC i JxCat. En concret, el document aprovat al Consell Executiu d'aquest dimarts planteja resoldre'l mitjançant el procés de negociació "segons els estàndards democràtics internacionals" i articulat a través de la taula de diàleg entre executius. El document també defensa "la fi de la repressió política, l'amnistia i l'exercici del dret a l'autodeterminació com a bases per assolir una solució democràtica i perdurable que posi fi al conflicte polític



El pla de Govern contempla avançar cap a la resolució del conflicte polític amb l'Estat espanyol "per fer de Catalunya un subjecte polític reconegut internacionalment". "Sabem què hem de fer i com ho volem fer", garanteixen al document presentat, que surt dels acords polítics subscrits per ERC i Junts, i també acords amb els quals els republicans van arribar amb la CUP per la investidura d'Aragonès.



L'executiu, que es marca l'objectiu de ser "un país més just, més pròsper, més feminista, més verd i més lliure", aposta per fer "canvis de fons" de "transformació democràtica". I assenyala que els puntals seran l'amnistia i l'autodeterminació, dues propostes que defensen que gaudeixen d'un ampli consens en la societat catalana i que poden oferir una resolució del conflicte polític, basada en la desjudicialització i la voluntat de decidir el futur votant.

Potenciar les relacions bilaterals amb l'Estat

D'altra banda, el pla de legislatura aprovat al Consell Executiu també estableix com a objectiu del Govern treballar per potenciar les relacions bilaterals amb l'Estat espanyol. Concretament, l'executiu de Pere Aragonès vol establir un calendari de reunions periòdiques de les comissions paritàries de relació bilateral entre el Govern espanyol i la Generalitat. També fixarà espais de relacions institucionals bilaterals multisectorials amb els executius del País Valencià, les Illes Balears i la Catalunya Nord, i amb governs, institucions i organismes internacionals.

Plaja defensa la "unitat d'acció" del Govern

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha defensat que hi ha "unitat d'acció" a l'executiu, després del xoc entre socis per la taula de diàleg, i que el full de ruta presentat aquest dimarts n'és una "prova evident". Al document, l'executiu es proposa resoldre el conflicte polític amb la negociació a la taula entre governs "segons els estàndards democràtics europeus". D'altra banda, Plaja ha advertit que en un executiu de coalició cal "acostumar-se a les diferències i desacords en determinats temes" entre socis. "És obvi i a ningú se li escapa que hi ha dinàmiques de partits que pensen diferent, però després hi ha una dinàmica de Govern, que treballa", ha subrallat Plaja.



Després del xoc entre ERC i Junts la setmana passada, que va fer que només dos consellers d'ERC seguessin a la taula de diàleg amb els ministres espanyols, Plaja ha afirmat que "poden haver-hi diferències però hi ha una clara gestió de govern". "El pla ha estat elaborat de manera consensuada per la totalitat del Govern", ha ratificat. La portaveu del Govern ha garantit que "tothom tindrà un paper en aquesta negociació", ha reiterat que la negociació la setmana passada va ser "d'executiu a executiu" i que "tot segueix de la mateixa manera". De fet, la porta continua oberta perquè en pròximes convocatòries de l'espai de negociació s'hi puguin afegir membres del Govern de JxCat.