Aragonès i Sánchez aposten per avançar "sense terminis" en una taula de diàleg en què les parts segueixen molt allunyades

El consens és que les posicions continuen molt allunyades i que les dues parts aposten per no fixar-se terminis "concrets" per avançar en la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol. Aquest seria un possible resum de la reunió que aquesta tarda han mantingut al Palau de la Generalitat els presidents espanyol i català, Pedro Sánchez i Pere Aragonès, respectivament. La trobada, que s'ha allargat més del previst -dues hores-, ha estat el tret de sortida a la represa de la taula de diàleg, que s'ha celebrat posteriorment amb la presència inicial dels dos presidents. La reunió ha servit perquè les dues parts s'emplacin a mantenir reunions "periòdiques" i amb un "treball discret" dels dos equips.



Sánchez ha estat el primer a comparèixer davant dels mitjans i no ha amagat que en la qüestió clau, solucionar el conflicte polític, "seguim mantenint posicions molt allunyades". Ara bé, segons ell els dos governs coincideixen que la taula de diàleg "és el millor camí per trobar solucions", per afegir que "treballarem sense pressa, però sense pausa i sense terminis". D'aquesta manera, Sánchez ha volgut recalcar que el diàleg ha d'anar més enllà dels dos anys de termini previst en els acords d'investidura que ERC va tancar amb Junts i la CUP: "No ens podem posar terminis per resoldre una crisi que s'ha llaurat durant una dècada", ha reblat.

El president espanyol ha reconegut que Aragonès li ha parlat de l'amnistia i l'autodeterminació i que precisament per això ell ha dit que "les posicions estan molt allunyades". "Per a nosaltres ni l'amnistia ni l'autodeterminació són possibles, no només constitucionalment, sinó perquè la societat catalana no pot patir més fractures", ha subratllat. Amb tot, Sánchez ha assegurat que "tenim l'esperança que podrem arribar a una solució pactada", si bé per arribar-hi caldrà "temps" i "haurem de treballar molt i escoltar-nos molt per apropar posicions".

Aragonès: "Requerirà temps. Hem de construir confiances"

Al seu torn, el president de la Generalitat ha recalcat que "som molt lluny en les posicions de partida, que són molt distants" i ha admès que un procés d'aquest tipus "requerirà temps", perquè és una negociació "complexa". Això sí, ha tornat a celebrar que "l'Estat s'assegui a la taula de negociació" i s'ha mostrat confiat que la trobada d'aquest dimecres marqui un "reinici" de l'espai de diàleg i que a partir d'ara es reuneixi "periòdicament" i amb "discreció".



Una de les claus, per a Aragonès, és la "construcció de confiances" entre els dos governs, per superar el que reconeixen com un "conflicte de naturalesa política" en el que cal "una solució basada en el diàleg i la negociació i referendada per la ciutadania". Dit amb altres paraules, l'acord final haurà de ser votat pels catlaans.



En les properes setmanes, els equips de treball han de concretar la metodologia de l'espai, que també té pendent definir la periodicitat. En la primera reunió, celebrada el 26 de febrer de l'any passat, es va acordar que les trobades serien mensuals, però és evident que no ha passat, ja que la d'aquest dimecres tot just és la segona vegada que es materialitza.



Com ja havia anunciat, Aragonès li ha traslladat a Sánchez que la posició de la Generalitat es basa en els dos "grans consensos" de la societat catalana, és a dir, l'amnistia que permeti "desjudicialitzar el conflicte" i "acabar amb la repressió" i el referèndum d'autodeterminació. "El conflicte requereix una solució política i democràtica, basada en el diàleg, i que haurà de ser referendada per la ciutadania", ha recalcat.



Per part estatal, més enllà de mantenir la negativa al referèndum i l'autodeterminació, Sánchez ha esgrimit la seva agenda pel retrobament, que segons ell inclou demandes fetes pels darrers governs catalans, si bé queda molt lluny del que vol l'independentisme. De fet, s'apropa molt més a les demandes de fa més d'una dècada, en època estatutària. Aragonès ha intentat treure ferro al termini de dos anys de coll per a la taula de negociació que apareix als acords d'investidura signats amb Junts i la CUP, amb l'argument que ara l'important "són les concrecions" que s'assoleixin, més que els terminis concrets.

Sánchez creu que la societat té altres prioritats

La represa de la taula de diàleg ha arribat l'endemà d'una nova crisi entre ERC i Junts, després que aquest darrer partit apostés per acudir-hi amb dirigents que no són membres del Govern. La situació va concloure amb la decisió d'Aragonès de no acceptar la proposta i la negativa de Junts a modificar-la, de manera que finament el partit de Carles Puigdemont no ha comptat amb representació a l'espai de negociació. Amb tot, després de reunir-se amb Sánchez, Aragonès ha fet una crida a recuperar la unitat entre partits, institucions i entitats per "incrementar la força" en la negociació amb l'Estat. Ara mateix, és evident que la divisió entre l'independentisme és profunda.



Sánchez, que ha confirmat que l'Estat no es planteja reactivar la inversió a l'aeroport després de paralitzar-la perquè la Generalitat, en la seva opinió, no té una posició "madura" sobre el tema, ha volgut deixar clar també que la resolució del conflicte no figura entre les prioritats immediates del seu govern. Segons ell, ara mateix tant la societat catalana com l'espanyola tenen com a prioritats la "superació de la pandèmia", la "recuperació econòmica i que aquesta recuperació sigui justa" i "l'oportunitat de modernitzar l'economia amb els fons europeus".



En un comunicat emès després de la finalització de la reunió de les dues delegacions, el Govern ha volgut destacar que els consellers [Laura] Vilagrà i [Roger] Torrent "han deixat clar també que el marc de la mesa de negociació s’hi han de tractar únicament qüestions relacionades amb la resolució política del conflicte, i no d’altres aspectes sobre inversions, infraestructures o competències, que tenen ja altres espais previstos com les comissions bilaterals".

Protesta poc concorreguda de l'Esquerra Independentista

Com ja havia anunciat, l'Esquerra Independentista ha convocat una protesta en contra de la taula de diàleg. Ha estat a la plaça Sant Jaume, però tot just hi han assistint una cinquantena de persones. Amb el lema de "La lluita és l'únic camí", entre les persones concentrades hi havia el diputat de la CUP Xavier Pellicer.