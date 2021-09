Aragonès es planta i deixa fora els membres de Junts de la delegació del Govern a la taula de diàleg

El president de la Generalitat ha decidit plantar-se davant les maniobres dels socis de Govern de Junts i ha exclòs de la delegació del Govern a la taula de diàleg als membres de Junts que no formen part de l'Executiu. Aragonès ha anunciat que hores d'ara la reunió de la taula de diàleg continua vigent i se celebrarà aquest dimecres però de moment exclusivament formada pels trs membres d'ERC: el propis Aragonès, la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, i el conseller d'Economia i Treball, Roger Torrent. Aragonès ha deixat la porta oberta a incorporar membres de Junts sempre i quan siguin membres del Govern. I ha exigit "lleialtat" als seus socis.

Quan semblava que el camí per iniciar les tasques de la taula de diàleg semblava desbrossat després de l'anunci de la participació del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, el torpede en la línia de flotació que ha suposat aquest dimarts al matí l'anuncia dels membres que Junts designava per participar en la delegació catalana ha fet saltar espurnes en l'interior del Consell Executiu que celebrava la reunió setmanal. La inclusió de Jordi Sànchez i Jordi Turull entre els membres de Junts designat per participar-hi ha estat interpretat pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la resta de dirigents d'ERC com un torpede en la línia de flotació de la taula de diàleg que ha generat una gran indignació entre els republicans i una enorme tensió entre els socis de Govern.

Després d'una acalorada discussió i l'exigència dels republicans de respectar l'establert en la línia que la delegació havia de ser amb membres del Govern s'ha acabat produint un recés amb una insòlita imatge dels consellers de Junts deliberant al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat. Aragonès ha rebutjat de pla que formi part de la delegació del Govern català persones externes a l'Executiu i finalment s'ha pres la decisió de ..... que ha explicat el propi president de la Generalitat en una compareixença d'urgència. La reunió de la taula de diàleg s'acabarà fent aquest dimecres però la maniobra de Junts ha generat una veritable crisi al Govern que tindrà repercussions impredecibles i revifen les males relacions i la tensió entre els socis del Consell Executiu, ERC i Junts, que ja van protagonitzar la legislatura passada.



(HI HAURÀ AMPLIACIÓ)