Pedro Sánchez confirma que assistirà a la reunió de la taula de diàleg que se celebrarà finalment dimecres

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, assistirà a la taula de diàleg i esvaeix d'aquesta forma la incertesa que planava sobre la seva participació o absència en aquest ens. En una entrevista a La 1 de TVE, Sánchez ha confirmat que encapçalarà la delegació del Govern espanyol que es reunirà amb la del Govern de la Generalitat que encapçalarà el president Pere Aragonès. El cap de l'Executiu espanyol també ha desvetllat que la data en què finalment se celebrarà la reunió a Barcelona serà aquest dimecres.

Pedro Sánchez no ha concretat els continguts que es tractaran en aquesta taula de diàleg tot i que ha rebutjat que es pugui establir un referèndum d'autodeterminació. El president del Govern espanyol considera que cal començar per temes en què les posicions entre els dos executius estiguin més aproximades i que rebutja qualsevol acord que no es pugui encabir en el marc constitucional. El que sí que ha confirmat és que si hi ha un acord serà sotmès a referèndum de la ciutadania catalana però només en aquest cas i sempre que aquest estigui dins de la Constitució. Un referèndum però "sobre un acord entre els catalans i els dos governs", ha reblat.

Sánchez ha assegurat que "sempre he defensat el diàleg i la necessitat d’obrir un nou temps per retrobar-nos i tornar a aquell punt en què vam deixar d’escoltar-nos". Un diàleg que el cap de l’Executiu espanyol considera que s’ha de produir "entre els catalans però també entre les principals autoritats" de Catalunya i l’Estat. Sánchez no ha volgut concretar continguts però ha expressat el seu convenciment que es pugui avançar "en el camí del diàleg i del retrobament".

Sánchez ha justificat la necessitat de la taula de diàleg pel fet que assegura que la situació a Catalunya "és diametralment diferent a la que existia el 2017" que considera "molt més estable". Malgrat no fixar en l’entrevista cap punt de l’ordre del dia, el president del Govern espanyol ha posat sobre la taula aspectes com la lluita contra la pandèmia, la recuperació econòmica o la gestió dels fons europeus com a temes prioritaris per al conjunt de la societat catalana i de la resta de l’Estat. En aquest sentit s’ha mostrat partidari que les converses comencin pels temes en què les dues parts tinguin major sintonia.

Respecte a la reivindicació de pactar un referèndum d’autodeterminació que exigeix la part catalana tal com ha expressat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, Sánchez l’ha rebutjada perquè considera que no tindria cabuda en el marc constitucional espanyol. El que sí ha reafirmat Pedro Sánchez és la voluntat de sotmetre a referèndum el resultat de la taula de diàleg sempre que finalment s’estableixi un acord que s’emmarqui en la Constitució espanyola.