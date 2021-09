El president de la Generalitat, Pere Aragonès, es conjura perquè el Govern afronti amb "tota l'ambició" la taula de diàleg amb el Govern espanyol, que es reprendrà dijous o divendres de la setmana vinent i que ha de servir perquè la Generalitat hi defensi l'amnistia i el referèndum d'autodeterminació com a solució al conflicte polític amb l'Estat. Malgrat que el PSOE, el soci majoritari de l'Executiu espanyol, no vulgui ni parlar-ne. Aquest ha estat el principal missatge que ha emès Aragonès aquest divendres al vespre, en el seu missatge institucional amb motiu de l'11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya.



Malgrat les enormes discrepàncies entre ERC i JxCat al voltant de la mesa de diàleg, que s'han tornat a evidenciar aquest mateix divendres, Aragonès ha volgut reivindicar l'existència d'aquest espai com un èxit, perquè "Catalunya és a les portes de fer una cosa que no havia aconseguit mai abans: obrir una negociació amb l'Estat, de govern a govern, per abordar com resolem el conflicte".

I ha afegit que "fins fa poc, era del tot impensable que l'Estat espanyol reconegués la pròpia existència del conflicte polític. I malgrat les dificultats evidents, hem aconseguit que l'Estat segui en una mesa de negociació on el Govern de Catalunya hi defensarem l'amnistia i el dret a l'autodeterminació, amb tota la força que demostrem cada Onze de Setembre omplint places i carrers d'arreu del país". Això sí, ha reclamat "unir esforços" i construir "confiances a dins i fora de Catalunya" davant d'un procés que, ha admès, estarà "ple d'obstacles" i "necessitarà temps, unitat i perseverança".



A més a més, ha insistit que el referèndum és "l'opció més inclusiva" i que "l'ampli consens social i polític" que hi ha a Catalunya al seu favor ha de servir per "fer-lo inevitable". "per mi és un compromís democràtic del tot irrenunciable davant del qual no descansaré fins fer-lo realitat", ha reiterat.

Quatre transformacions

Amb la pandèmia de la Covid-19 encara molt present, Aragonès ha optat per adreçar-se als catalans des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau i més enllà del conflicte polític i la imminent taula de diàleg, també ha volgut abordar altres qüestions. En aquest sentit, ha plantejat la necessitat de quatre transformacions per superar la situació actual: una social i econòmica, "que tingui l'ambició de fer de Catalunya un país de referència pel seu progrés, per la seva qualitat de vida que assegura a la seva ciutadania"; una feminista, "que eradiqui tota forma de violència i discriminació i ens alliberi del vell masclisme que encara avui continua dominant espais de la nostra societat".



També una verda "per afrontar el canvi climàtic, per adaptar-nos-hi i mitigar-ne els efectes", que ha de "guiar totes i cadascuna de les decisions que ens pertoca prendre". És fàcil llegir-ho com un clar missatge a la negativa a acceptar l'ampliació de l'aeroport del Prat si comporta destrossar l'espai protegit de la Ricarda, la clau que ha provocat la ruptura del preacord amb el Govern espanyol per tirar endavant l'expansió de la infraestructura. I, finalment, una transformació democràtica, que millori la governança i tingui la capacitat de traduir políticament el suport majoritari de la ciutadania de Catalunya a l'amnistia i a l'autodeterminació".



A més a més, Aragonès també ha reivindicat que els fons europeus Next Generation que aterrin a Catalunya es puguin gestionar directament des de Catalunya.