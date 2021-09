La coordinadora general d’En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha presentat aquesta tarda, a pocs dies de la Diada, la seva proposta per a la taula de diàleg entre governs en una conferència pronunciada a la sala Oliva Artés del Museu d’Història de Barcelona, amb el títol Catalunya, un futur per construir. En un escenari molt senzill, flanquejada per una senyera, Albiach ha enumerat les cinc propostes dels comuns, algunes d'elles ja conegudes. La primera, la reforma del delicte de sedició i del poder judicial i la derogació de l’anomenada llei mordassa. En aquest capítol, els comuns consideren que "els indults han estat un bon començament", però que cal anar més enllà per "acabar amb el conflicte polític".



La segona, el reconeixement de Catalunya com a nació i l’aprovació d’una "llei de plurilingüisme" amb la qual "blindar la immersió lingüística i la unitat de la llengua catalana" i "permetre que el català es pugui utilitzar a les institucions europees". La tercera, un paquet de lleis socials que augmenti la sobirania de Catalunya i millori la seva participació en els òrgans d’expressió europeus.



La quarta, un nou sistema de finançament que passaria per la creació d’una "hisenda pròpia i solidària" amb "plena capacitat per gestionar els impostos", però amb "lleialtat institucional" i "coherent amb el principi de solidaritat territorial". I la cinquena i darrera, "un nou acord polític" entre Catalunya i Espanya refrendat a les urnes. Els comuns descartarien, per tant, un nou referèndum d'autodeterminació i aposten perquè la ciutadania voti l'acord sorgit de la taula de diàleg entre governs, sí és que se n'assoleix cap.

Crítiques a l’independentisme i la dreta

Albiach ha visitat alguns dels llocs comuns de la formació al llarg del seu discurs, com ara el paper de Catalunya com "a motor de transformació d’Espanya", citant el precedent de la Primera i la Segona República. La coordinadora general d’En Comú Podem ha començat qualificant la seva conferència com "un missatge d’esperança". "En aquests temps de Twitter, de titulars i soroll, sembla que la paraula no té valor", ha lamentat Albiach per "reivindicar el valor de la paraula donada" immediatament a continuació.



La defensa del govern de coalició a Madrid ha estat central en el seu discurs, en el qual ha assegurat que ara hi ha "un govern que reconeix que tenim un conflicte polític que s’ha de resoldre políticament i de manera bilateral". "Avui la correlació de forces és favorable a Catalunya", ha insistit Albiach, que ha admès però que aquesta situació no és més que "l’inici del camí" i "un primer pas", encara que "bo i necessari".



Tot seguit ha carregat contra els independentistes "que prometen des de fa 10 anys la independència sense avançar ni un pam". Albiach ha fet una crida generalitzada a no desaprofitar l’ocasió: ara "es donen les condicions", mentre que en les properes eleccions "tot podria quedar en terra cremada si un partit com Vox toca poder". En la seva opinió, a causa del procés independentista s'ha instal·lat "la percepció que Catalunya perd el seu dinamisme econòmic", percepció que, a més, "es veu reforçada per un Govern que dona prioritat als simbolismes a la política". "Fa massa temps que la grandiloqüència ha servit per donar l’esquena als problemes reals", ha reblat.

Un nou pacte territorial

Després de recalcar novament el paper de Catalunya a Espanya, Albiach ha afirmat que del que passi a la taula de negociació "també dependrà el futur d’Espanya". Així doncs, l’objectiu és que aquest "nou pacte territorial" que hauria de sortir de la taula de diàleg vagi "de la mà d’un pacte intergeneracional" i sigui també "ecològic i social". En aquest pas ha subratllat la necessitat d'una "veritable transició ecològica justa", citant com a exemple els impactes negatius que tindria l'ampliació de l'aeroport d'El Prat-Barcelona que busca convertir al seu parer Catalunya "en la platja d'Europa".



L’horitzó, com porten plantejant des de fa anys els comuns, seria "una república plurinacional" sobre la base d’un "municipalisme que mira als ulls de la gent i dóna respostes", referència inevitable a l’Ajuntament de Barcelona. "Propose que treballem amb el País Valencià i les Illes Balears amb una agenda compartida que s’enfronte al Madrid que representa Ayuso", ha continuat Albiach. En aquest sentit, "les conquestes d’uns", ha afegit, "seran les victòries de totes".



Albiach ha volgut proporcionar un to més enèrgic al tancament de la seva conferència. "Ara tenim l’oportunitat de tornar a guanyar, pam a pam: les conquestes estan al nostre abast", ha assegurat. "Ho guanyem com un sol poble", ha sentenciat,"o perdem des de l’individualisme que ens divideix". "Sic de les convençudes que guanyarem com un sol poble", ha conclòs.