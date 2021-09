L'independentisme arriba a la taula de diàleg fracturat i amb el Govern esquerdat per l'escomesa de Junts contra ERC

L'independentisme català va fer del lema 'sit and talk' [seure i parlar] una de les principals reivindicacions de les grans mobilitzacions organitzades pel moviment Tsunami Democràtic. Paradoxalment, ha estat l'anomenada taula de diàleg, negociació i acord establerta entre el Govern de la Generalitat i el Govern espanyol la que ha generat més tensió entre els diferents actors de l'independentisme en una pugna estratègica cada vegada més dura. I arribat el dia de la primera reunió de reinici dels treballs de la taula, aquest dimecres, les diferències s'han agegantat i situen l'independentisme més dividit que mai sobre la via a seguir per aconseguir la independència. A les portes de la reunió que se celebrarà a Barcelona, ​​cal afegir l'esclat d'una nova i virulenta pugna política al si de la Generalitat fruit de la maniobra de Junts pel que fa a la delegació negociadora. La inclusió d'expresos polítics de Junts com Jordi Sánchez i Jordi Turull al costat de la diputada al Congrés, Míriam Nogueras, ha provocat el total rebuig de president de la Generalitat, Pere Aragonès, que considera que el que estava previst és que només participin membres de l'executiu català. I tampoc podem oblidar la posició contrària de la CUP, que té previstes mobilitzacions de protesta aquest dimecres durant la celebració de taula de diàleg.

L'operació de desgast per part de Junts, amb una clara intenció de persecució implacable a la taula de diàleg, porta en marxa des de fas mesos. Hi ha pocs dirigents del partit que no hagin fet declaracions plenes d'escepticisme quan no directament en contra de la posada en marxa de la taula. Des del mateix líder del partit, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la presidenta de Parlament, Laura Borràs, o la portaveu de Junts, Elsa Artadi, passant per nombrosos alts càrrecs de la formació.

La maniobra de Junts contra la taula

Una estratègia de foc a discreció que, malgrat tot, els socis de Govern d'Esquerra han anat tolerant. Però la gota que ha fet vessar el got i provocat un cop d'autoritat del president Aragonès és la proposta de delegació de Junts. Fonts dels republicans atribueixen la maniobra a un intent de rebentar la taula de diàleg i per tant enviar un torpede a la línia de flotació d'una de les apostes estratègiques d'Esquerra que advoca per obrir la interlocució amb el Govern espanyol per a la resolució del conflicte polític. La presència d'expressos hauria comportat una més que probable suspensió de la reunió d'aquest dimecres per part de Govern espanyol. El mateix Aragonès s'ha mostrat molest per haver conegut els noms pels mitjans de comunicació. Fonts d'ERC alertaven amb preocupació ja el dilluns, després de la confirmació de Pedro Sánchez de la seva presència a Barcelona, ​​que Junts podia maniobrar com ho ha fet. Unes fonts que asseguren que Junts esperava que fos la possible absència del president del Govern espanyol la que dinamités o rebaixés el nivell de la taula de diàleg. I que han guardat la maniobra de la composició dels seus participants fins a l'últim minut, un cop esvaïda la coartada de Pedro Sánchez. Fet que els republicans qualifiquen de "profundament deslleial".

Aposta estratègica d'ERC

Per Esquerra la taula de diàleg és una aposta estratègica i l'únic camí que té l'independentisme per intentar resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol. Sense oblidar que és un dels seus principals compromisos electorals. El president de el partit, Oriol Junqueras, ha defensat aquesta via a capa i espasa de les crítiques rebudes: "Estem totalment convençuts que la raó ens assisteix i que el que plantegem és bo per al país. I qui tingui una altra proposta per aconseguir la independència que la concreti. Però no ens callaran". També el president Aragonès ha estat clar en la seva compareixença d'aquest dimarts: "La negociació serà extremadament complexa, i només la podem afrontar si des de Catalunya anem a l'una, i vam demostrar el nostre compromís inequívoc amb la lluita contra la repressió i a favor de l'autodeterminació per aconseguir la independència. Però no desaprofitaré aquesta oportunitat històrica que representa haver assegut a la Moncloa a la taula de negociació".

Esquerra expliciten les dificultats que comporta aconseguir els seus objectius que són un referèndum d'autodeterminació acordat i una llei d'amnistia. Els dirigents republicans no amaguen la dificultat per a què el Govern espanyol de Pedro Sánchez pugui acabar acceptant aquests preceptes. Però fonts d'ERC consideren que l'independentisme ha d'explorar fins a l'extenuació aquesta via si vol guanyar la batalla de la imatge davant de la comunitat internacional. Unes fonts que també consideren que per l'independentisme ara mateix "hauria de ser una primera victòria el fet d'asseure en una taula de negociació a el Govern espanyol per afrontar un conflicte que fa uns mesos ni tan sols reconeixien". En paraules del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, "el POSE no fa, al PSOE se l'obliga". En aquesta línia, les fonts republicanes de la direcció consultades consideren "un tret al propi peu no fer front comú per part de l'independentisme pel que fa a la taula de diàleg i debilitar la seva posició amb atacs partidistes entre independentistes". Sobre la qüestió, la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, considera que "els canvis de posicionament de Junts o les discrepàncies internes no poden desestabilitzar els interessos comuns i compartits de l'Executiu". I reclama "lleialtat" al president Pere Aragonès. "No intentar explorar al màxim el marge en aquest procés de negociació és rendir-se, i nosaltres no ens volem rendir", assegura. Vilalta defineix la reunió de dimecres de la taula de diàleg com un reinici de "la negociació històrica entre governs" i va afirmar que "servirà per avançar en la resolució del conflicte polític". La portaveu dels republicans ha defensat que aquest dimecres "la delegació catalana estarà", tot i l'absència de Junts: "Ens juguem moltíssim, i no volem deixar passar aquesta oportunitat històrica".

Junts carrega contra el Govern espanyol

Per la seva banda, Junts considera que ha estat vetat de la taula de diàleg per part de Govern espanyol. Una mostra, segons fonts del partit de Carles Puigdemont, "de la manca de voluntat real del Govern espanyol per a la resolució efectiva del conflicte". Els juntistes consideren reforçada la seva posició contrària a la taula de diàleg en la força que va mostrar l'independentisme durant l'última Diada en què van predominar les mostres de desaprovació. Amb aquest escenari i la competició electoral oberta amb Esquerra, Junts ha decidit mantenir un nivell de tensió permanent contra l'estratègia dels republicans i forçar la màquina fins al punt de no rectificar la seva posició i aquest dimecres quedaran fora de la reunió. Si no hi ha una sorpresa d'última hora la delegació catalana de la Generalitat no tindrà cap membre de Junts, ni tan sols el vicepresident Jordi Puigneró, i estarà formalitzada només pels republicans amb el president Aragonès al front, al costat de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent.

El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, denuncia el "veto" de la Moncloa, i ha assegurat que el partit no deixarà "cap cadira buida" a la taula: "Hem estat vetats", assegura, tot i que ha estat prudent exculpant d'això a Aragonès per evitar més friccions a l'interior de la Generalitat. "Si se'ns aixeca el veto, Junts participarà. Si no, no modificarem els noms. Fer això seria acceptar un xantatge que en res ajudaria a resoldre el conflicte polític", ha expressat Sànchez, durant la roda de premsa d'aquest dimarts. El partit manté que ha estat "vetat" per l'Executiu espanyol perquè no està en "condicions" d'abordar la resolució del conflicte a partir de l'amnistia i l'autodeterminació. Junts subratlla que com a "socis lleials" el partit accepta la decisió d'Aragonès d'acudir a la cita només amb els consellers d'ERC en un intent d'evitar la fractura total a l'Executiu català.

La CUP exigeix ​​unilateralitat als dos socis de Govern

Per si la crispació entre Junts i ERC, tot i ser socis al Govern de la Generalitat, no és suficient, la CUP, soci d'investidura d'Aragonès, també es mostra radicalment en contra de la taula de diàleg i exigeix ​​passos unilaterals de la Generalitat, als dos partits per igual, per a la formalització de la independència. Amb el que la divisió en l'independentisme és ja total respecte d'aquest tema. Des de la CUP acusen tant a Junts com a ERC d'estar instal·lats en posicions purament retòriques però sense voluntat real per avançar cap a la independència. La diputada de la CUP, Laia Estrada, considera que el Govern anirà "desarmat" a la taula de diàleg amb el Govern espanyol i "sense cap tipus de força", ja que no arribarà amb "una estratègia acordada de forma massiva que és el que podria permetre l'acord nacional per l'amnistia i l'autodeterminació". Estrada també ha criticat que la taula de diàleg Estat-Generalitat, sobre la qual no té "cap confiança", s'hagi convertit en un "monòleg" perquè "a l'altra banda no hi ha ningú disposat a dialogar" i s'ha "vetat el debat sobre l'amnistia i l'autodeterminació ", que considera són els instruments que "realment poden resoldre el conflicte". La CUP ha convocat mobilitzacions de protesta aquest dimecres coincidint amb la reunió de la taula de diàleg.

La sang no arribarà a al riu, ni a la Generalitat

Així les coses, la taula de diàleg es posarà en marxa aquest dimecres, però enmig d'un camp de mines i amb la delegació catalana a mig gas. Està per veure com evolucionaran les coses en posteriors reunions, però la primera d'aquesta nova etapa liderada per un president d'Esquerra com Pere Aragonès deixa en les bases independentistes un regust amarg de divisió. I d'un cert cansament pel retorn als crus i freqüents enfrontaments entre els partits independentistes dins i fora de la Generalitat que van protagonitzar la legislatura passada. Un escenari que en principi tots s'havien proposat no reeditar. La taula de diàleg comença coixa, però Aragonès aconseguirà arrencar-la al més alt nivell per part de Govern espanyol. La factura que haurà de pagar és un Govern tensionat fins al límit amb conseqüències imprevistes. Encara que tot indica que la sang no arribarà a el riu i totes les fonts consultades per Públic, tant d'Esquerra com de Junts, descarten que la pugna d'aquests dies desemboqui en una crisi de govern amb l'expulsió o la marxa dels consellers i conselleres de Junts. Un fet que també indica el punt de tacticisme -o teatralitat, segons es miri- que realment amaguen les posicions aparentment maximalistes en la confrontació entre els partits independentistes.