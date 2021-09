Màxima tensió entre ERC i JxCat el dia abans de la represa de la taula de diàleg. La proposta dels membres de Junts per formar-ne part ha desfermat una tempesta política entre els dos socis de Govern de conseqüències encara desconegudes. A primera hora d'aquest dimarts al matí l'executiva de la formació ha proposat que els seus membres a la taula de diàleg, que es reunirà dimecres a la tarda a Barcelona, fossin el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, el secretari general de Junts, Jordi Sànchez, el vicepresident del partit, Jordi Turull, i la portaveu al Congrés, Míriam Nogueras.



La tria no ha agradat ni a Aragonès ni a La Moncloa i no s'ha ratificat al Consell Executiu. De fet, el propi Aragonès ha comparegut d'urgència per anunciar que, de moment, la delegació catalana estarà formada només per membres d'ERC, però que manté la "porta oberta" a què s'hi incorpori qualsevol dirigent de Junts sempre que sigui conseller.



La reacció de Junts ha estat immediata, a través del seu secretari general, Jordi Sànchez. Via twitter, Sànchez s'ha limitat a citar textualment la part de l'acord d'investidura referent a la composició de la delegació, que no concreta que els seus representants hagin de ser membres de l'executiu autonòmics. L'acord sí que explicita que els membres s'han d'escollir "per consens" i han de representar "la pluralitat del projecte independentista". Fonts de vicepresidència han subscrit l'argument de Sànchez.

La formació manté que no modificarà la seva proposta i, per tant, si no hi ha canvis per part d'ERC, la formació d'Aragonès representarà en solitari la Generalitat a l'espai de diàleg. Prèviament, fonts de la formació citades per l'ACN asseguraven que "és Moncloa qui rebutja la delegació de Junts". "No acceptem pressions de Madrid, perquè la part catalana de la taula es decideix a Catalunya", afegien. Amb tot, també han recordat que la seva proposta de noms "és mixta govern-partit, com havia estat durant el Govern Torra". A més, des de Junts defensen que la seva proposta és perfectament vàlida perquè "l'executiva ha acordat una delegació de màxim nivell institucional i polític per a la taula de diàleg, on s'ha de negociar sobre el conflicte polític".



Reunió prèvia entre Aragonès i Sánchez

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reuniran aquest dimecres a la tarda a soles a Barcelona i inauguraran després la taula de diàleg, segons apunten fonts dels dos executius, però està a l'aire si els dos presidents es quedaran fins al final de la reunió. La Moncloa sosté que el president espanyol hi serà com a mínim al principi, però no aclareix encara si liderarà la delegació de l'Estat durant tota la reunió o bé si un cop feta la salutació abandonarà la trobada. Fonts d'ERC apuntaven aquest dimarts que s'ha estat negociant que els dos presidents es reuneixin sols, inaugurin la taula de diàleg, però no s'hi quedin fins al final.



La d'aquest dimecres serà la segona reunió de la taula de diàleg. La primera trobada va celebrar-se el 26 de febrer del 2020, amb Quim Torra i Pedro Sánchez encapçalant les dues delegacions. La pandèmia de la Covid, la inhabilitació de Quim Torra i les eleccions catalanes van anar fent posposar la data de la segona trobada, que té lloc un any i set mesos després d'aquella cita.



La Moncloa ja ha deixat clares les línies vermelles del procés de "diàleg" que es reprendrà dimecres. Vol que serveixi per assolir acords entorn de "l'agenda per al retrobament", un document que inclou una reforma del finançament i millores en les inversions. També una desjudicializació de la política, mesures de regeneració democràtica i més autonomia financera per a la Generalitat de Catalunya, però no la possibilitat de fer passos en les principals demandes de les formacions independentistes: l'autodeterminació i l'amnistia.