El pla de govern aprovat aquest dimarts pel Consell Executiu recull alguns dels objectius ja anunciats en les últimes setmanes i mesos, com ara destinar 5.000 milions addicionals a la sanitat pública en els propers cinc anys i invertir el 25% de tot el pressupost de Salut a l'atenció primària. En aquest punt, el Govern vol augmentar o com a mínim estabilitzar la plantilla actual als CAP, sumant el personal contractat per la pandèmia. En matèria educativa, el document es proposa avançar cap a la gratuïtat de l'etapa dels 0 als 3 anys i elaborar un nou currículum del batxillerat en clau competencial.



Entre altres pactes nacionals, el Govern planteja aprovar-ne un sobre salut i un altre específic sobre salut mental. L'executiu vol invertir 80 milions extres en el pressupost de la xarxa de salut mental i doblar el pressupost de Salut Pública durant la legislatura. També s'ha marcat com a repte assignar a tota la ciutadania un gestor de salut provinent dels equips d'atenció primària per acompanyar-la al llarg del procés assistencial. En matèria laboral, el pla inclou el desenvolupament d'un programa de retorn de professionals de la salut a l'estranger.

En l'àmbit educatiu, aposta per establir diferents línies de subvenció i finançament per avançar cap a la gratuïtat progressiva del 0-3, especialment per a les famílies en situacions de pobresa o vulnerabilitat. També es proposa potenciar l'oferta dels instituts escola i augmentar les dotacions de personal per reduir ràtios. Pel que fa a l'FP, el pla preveu el foment i la promoció d'aquest tipus de formació amb inversió i augment d'oferta de places. Es marca el repte d'assolir el 40% d'alumnes d'FP en la modalitat dual.

Pla de rescat social amb 700 milions per als més vulnerables

En matèria de drets socials, el gran compromís és la creació de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària, per integrar l'atenció sanitària de les persones que viuen en residències en els equips d'atenció primària. A més, el pla recull el compromís d'implementar un pla de rescat social amb una inversió immediata de 700 milions per garantir els drets i la cohesió social, especialment en els grups més vulnerables. Encara en aquest capítol, el Govern es marca l'objectiu de crear una Estratègia Catalana per a la lluita contra la violència infantil i desplegar a tot Catalunya la unitat integrada d'abordatge dels abusos sexuals a infants.

Actualitzar el model de seguretat

El Departament d'Interior té entre els seus propòsits actualitzar el model de seguretat pública, potenciant la transparència i l’eficiència, la rendició de comptes i la coordinació dels cossos, de forma que sigui més pròxim i que garanteixi la no-discriminació. Així, es pretén incorporar nous elements de prevenció i mediació com a principal estratègia per a la resolució de conflictes en les actuacions policials, que garanteixin la menor lesivitat possible. Un altre dels punts és el que fa referència als desnonaments, on el Govern vol canviar el protocol en coordinació amb els estaments judicials. L'executiu també es proposa garantir i protegir el dret de manifestació, tot limitant la participació de la Generalitat en acusacions particulars contra manifestants en els casos on hi hagi lesions acreditades a agents.



En matèria de Justícia, la Generalitat vol fomentar vocacions de jutges, fiscals i lletrats de l'administració de justícia a Catalunya per evitar els problemes que genera l'elevada mobilitat als jutjats. A més d'inversions materials concretes en diferents territoris, el departament també vol treballar amb Salut per vetllar per la salut mental, les addicions i la prevenció dels suïcidis a les presons.



Pel que fa a l'àmbit d'acció climàtica, el Govern es proposa promoure la modificació del Pla Hidrològic de l'Ebre per garantir els cabals ecològics de tots els rius de la conca, l’equilibri ambiental i assegurar un ús eficient de l’aigua. També vol impulsar un pla integral de protecció del delta de l'Ebre i també del del Llobregat. En l'apartat de l'aigua, l'executiu vol crear el marc normatiu que faciliti la remunicipalització del servei.

Jocs Olímpics

El pla de govern també inclou el compromís d'elaborar un projecte per a la candidatura Pirineus-Barcelona per acollir els Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern 2030, "entesa com a oportunitat en un marc ecològic, social i econòmic sostenibles a partir d’un ampli consens territorial, social i polític".