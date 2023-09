El Congrés, plurilingüe de 'plena llei'

El Congrés aprova la inclusió de les llengües cooficials a la vida parlamentària. Amb 180 vots a favor —per l'error de la diputada popular Rosa Quintana Carballo—, la Cambra Baixa ratifica la reforma del Reglament i es converteix en una institució plurilingüe amb caràcter general. El vot erroni, en qualsevol cas, no canvia el signe de la votació, que estava previst que resultés favorable amb 179 suports.



Així, els diputats dels grups que van presentar la proposta de modificació de la norma (PSOE, Sumar, Esquerra Republicana, EH Bildu, PNB i BNG) hi han votat a favor. També ho han fet Junts per Catalunya i Cristina Valido, Coalició Canària, a més de la diputada del PP. Per part seva, el grup popular, Vox i UPN han votat en contra. En total, han sumat 170 vots negatius.

Abans, els diputats han debatut i votat les esmenes que han presentat, d'una banda, el Partit Popular i Vox i, de l'altra, el PNB. Una de les esmenes que ha defensat el PP era a la totalitat. També la de Vox. El PNB, en canvi, n'ha presentat una a l'articulat perquè les traduccions del català, el basc i el gallec tinguin la mateixa validesa jurídica que la versió en castellà. Aquesta sí que ha prosperat.

Ha estat el jeltzale Joseba Agirretxea el primer a intervenir. Ho ha fet per defensar la seva esmena i en basc. Tampoc aquesta vegada la bancada popular ha fet ús dels dispositius d'audició. Transita, per tant, pel mateix camí que dimarts, quan es van inaugurar els mecanismes de traducció.

No ha trigat a produir-se en primera topada. Després del PNB, ha intervingut Pepa Millán, portaveu de Vox, que ha carregat contra l'ús de les llengües cooficials, l'asturià i l'aragonès a la Cambra Baixa, i ha defensat la seva esmena a la totalitat. Immediatament després, Jorge Pueyo, portaveu adjunt de Sumar i membre de la Chunta Aragonesista, ha demanat la paraula i ha etzibat, en referència a les paraules de Millán: "No hi ha una llengua comuna, hi ha moltes llengües comunes".

Tot i això, més enllà ha anat l'enfrontament dialèctic entre el diputat socialista Lamuà Estañol i el popular Borja Sémper, que, a diferència del que va fer dimarts, no ha utilitzat el basc en la seva intervenció, a excepció d'un "egun on" —bon dia— al principi.

El Partit Popular, tal com ha expressat Sémper al faristol, es manté ferm en el discurs que ja va llançar a principis de setmana: "En aquesta Cambra ja es podien parlar totes les llengües". Per tant, troben que cal mantenir el castellà com a llengua vehicular i no estendre l'estatus a la resta de llengües. En la segona intervenció, Sémper ha elevat el to. "Avui el Partit Socialista posa Espanya a la venda", ha asseverat. Prèviament, havia carregat contra el socialista Lamuà Estañol, a qui ha acusat d'enganyar els votants per ser un dels diputats prestats a JxCat per obtenir grup propi.