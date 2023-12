10 pel·lícules nadalenques que pots veure en català a les plataformes

Alcarràs, Barcelona nit d'hivern i Spotlight són tres de les pel·lícules que vam recomanar durant les passades festes nadalenques. Enguany, seguint la tradició, proposem un nou llistat de 10 llargmetratges disponibles en català a plataformes digitals com Netflix, Prime Video, Movistar+, Disney+, HBO Max, Filmin o, fins i tot, la recent estrenada 3Cat.

Si a banda d'aquesta llista voleu trobar tot el contingut en català i aranès de les plataformes de streaming i televisions, podeu consultar la pàgina web desdelsofa.cat, un portal que va néixer el desembre de 2021 amb la voluntat de promoure el contingut original i doblat en llengua catalana.



1. 'El Grinch'

Un cop més, torna el malvat Grinch per animar-nos les vacances. Aquesta pel·lícula d'animació recupera la clàssica història de l'escriptor i il·lustrador Theodor Seuss Geisel, més conegut com a Dr. Seuss: un ésser verd, pelut i rondinaire es proposa robar el Nadal, però el desbordant esperit nadalenc d'una nena, Cindy Lou, farà que es replantegi els seus plans. Disponible a Apple TV en català i en VO subtitulada.

2. 'La nit de Cap d'Any'

Dirigida per Garry Marshall, La nit de Cap d'Any (2011) és una comèdia romàntica amb un repartiment molt conegut: Robert De Niro, Zac Efron, Michelle Pfeiffer o Halley Berry són només quatre dels actors i actrius de renom que apareixen a la pantalla. La trama de la pel·lícula es construeix amb diverses històries, com la d'un home hospitalitzat que viu els seus darrers dies o la d'una dona de negocis que tracta d'assolir els seus propòsits abans que acabi l'any. Disponible a HBO Max en català i en VO subtitulada.



3. 'Polar Express'

Tothom ha de veure, encara que només sigui un cop a la vida, la mítica història de Polar Express (2003). Aquest film d'animació explica les aventures d'un nen que, la nit de Nadal, puja a un tren extraordinari per viatjar fins al Pol Nord i veure el Pare Noel. Durant el trajecte, recuperarà l'esperit nadalenc i descobrirà que tot és possible si es té una mica de fe. Disponible a Netflix i HBO Max en català i en VO subtitulada.

4. 'Love Actually'

Probablement la comèdia romàntica més clàssica i nadalenca de la història. Protagonitzada per autèntiques estelles de Hollywood com Colin Firth, Liam Neeson, Emma Thompson o Hugh Grant, Love actually (2003), de Richard Curtis, no falla mai a les pantalles durant aquestes dates tan assenyalades. Una sèrie d'històries romàntiques s'interrelacionen en una època de l'any màgica, on tot és possible i l'amor vertader, sigui entre nens, joves o adults, sempre triomfa. Disponible en català a Movistar+.



Cartell de la pel·lícula 'Love Actually'.

5. 'Mentiders'

Aquesta producció catalana fa paròdia de la nit de Nadal amb tota una sèrie d'escenes familiars habituals ―presentar una nova parella, fer regals, reunir-se a sopar―, però portades a l'extrem. Tothom fa el que pot per remuntar la vetllada. Mentiders (2012) és una comèdia amable dirigida per Sílvia Munt, que no passa de moda i que farà escapar més d'una riallada des del sofà de casa. Està protagonitzada per artistes catalans com Pau Durà, Àgata Roca o Oriol Pla i està disponible a 3Cat.

6. 'Desxifrant l'enigma'

Malgrat no estigui explícitament ambientada en el Nadal, Desxifrant l'enigma (2014) es desenvolupa en l'hivern de 1952, quan les autoritats britàniques demanen al matemàtic Alan Turing que lideri un grup d'acadèmics, lingüistes, campions d'escacs i oficials d'intel·ligència per descodificar la màquina Enigma que empraven els alemanys per comunicar-se durant la Segona Guerra Mundial. Disponible a Prime Video en català.

7. 'Bon Nadal, petit Batman'

És la pel·lícula perfecta per als petits fanàtics del Nadal i dels superherois. La trama gira al voltant de Damian Wayne, un nen que vol salvar el món com el seu pare, l'inigualable Batman. Ell no descansa, i fins i tot la nit del 24 de desembre la passa lluitant contra els malvats. A causa d'això, el petit Damian es troba sol quan descobreix el pla d'un dolent per robar les festes nadalenques i es veu empès a enfrontar-s'hi sense ajuda. Disponible a Prime Video en català i en VO subtitulada.

8. 'Scrooge: Conte de Nadal'

El film es basa en les aventures d'en Scrooge, un vell ric i solitari que rep la visita de tot un conjunt de fantasmes nadalencs que li mostren com continuarà la seva vida si segueix sent una persona malvada. Dirigit per Stephen Donnelly, està basat en el personatge d'Ebenezer Scrooge de la novel·la Cançó de Nadal de Charles Dickens. Disponible a Netflix en català i en VO subtitulada.

9. 'Frozen'

L'exitosa Frozen (2013), basada en el conte de Hans Christian Andersen, La reina de les neus, explica l'èpic viatge de la princesa Anna, el ninot de neu Olaf, l'home de les muntanyes i venedor de gel Kristoff i el seu ren Sven, que s'aventuren a buscar una solució per evitar que el seu regne quedi completament congelat a causa dels poders descontrolats de la princesa Elsa. És una pel·lícula musical disponible a Apple TV i Disney+ en català.

10. 'Tros'

Ambientada en un sòrdid paisatge invernal de la Plana de Lleida, Tros (2021) narra la història d'en Joan (Pep Cruz) i en Pepe (Roger Casamajor), un pare i un fill que se sumen a les rondes nocturnes de vigilància de les seves terres. Aquest drama dirigit per Pau Calpe, va ser nominat a Millor Pel·lícula als XIV Premis Gaudí. Disponible a Filmin en català.