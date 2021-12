Consells per a unes festes de Nadal responsables amb el medi natural

S’acosten les festes de Nadal i moltes llars de Catalunya estan preparant la decoració nadalenca perquè estigui tot a punt per a les celebracions que vindran en poques setmanes. El pessebre o l’arbre de Nadal, entre d’altres, són elements imprescindibles en aquestes dates, però cal tenir en compte alguns consells pràctics perquè l’ornamentació de la llar es faci de la forma més respectuosa possible amb el medi natural.



En aquest sentit, el Cos d’Agents Rurals recorda que la recol·lecció de productes relacionats amb el verd nadalenc com el boix grèvol, la molsa o els arbres de Nadal està prohibit o restringit a Catalunya. En cas de voler decorar la llar amb aquests elements naturals, cal adquirir-los en botigues, mercats i fires, on se’n troben de procedents de la jardineria comercial o de llocs on està permesa la seva recol·lecció. També existeixen alternatives més sostenibles com els materials reciclats i reutilitzables.



Recol·lecció regulada

Segurament un dels elements ornamentals més tradicionals en aquestes dates és l’arbre de Nadal, però a Catalunya no està permès tallar o desarrelar arbres del medi natural amb aquesta finalitat. Per tant, si s’opta per un arbre natural, cal comprar-lo i no sostreure’l directament del bosc. Cal tenir en compte que tots els arbres que es comercialitzen han de dur una identificació, on consta la qualitat i l’origen.



El boix grèvol -molt usat per a decoració de la llar per Nadal- és una espècie protegida i la seva recol·lecció, tallada o desarrelament està totalment prohibida. Està protegit perquè serveix de refugi per a molts animals i perquè durant els mesos d’hivern, els seus fruits vermells -tot i que son tòxics per als humans- representen una important font d’aliment per a ocells que viuen al bosc.



A l’hora de fer el tradicional pessebre, també cal tenir en compte que la recol·lecció de molsa està molt restringida i que cal informar-se molt bé per no incomplir la normativa. La molsa té una funció molt important al bosc perquè serveix de refugi per a petits invertebrats. També evita l’erosió del terreny i té una gran capacitat per absorbir aigua i mantenir la humitat. En el seu lloc, existeixen alternatives sostenibles per decorar el pessebre, com ara plantes i materials reciclats com escorça, cartró, serradures, sorra, pedres o gespa artificial, que a més es poden reutilitzar d’un any per l’altre.



Vigilància d’Agents Rurals

Durant aquestes dates els Agents Rurals fan tasques de vigilància en les zones forestals per evitar infraccions en la recol·lecció de productes de verd nadalenc així com de botigues, mercats i fires per comprovar la procedència legal dels productes comercialitzats procedents del medi natural. En cas de detectar una infracció, la policia mediambiental denuncia els fets i comissa el material sostret del medi.



El resultat de les inspeccions del cos operatiu constaten que la consciència ciutadana entorn la protecció de la natura i del nostre entorn creix. Tot i això, cal no abaixar la guàrdia i recordar que la recol·lecció i la venda d’elements naturals com els arbres de Nadal, la molsa i el boix grèvol està regulada per llei i el seu incompliment pot donar lloc a la imposició de sancions administratives.