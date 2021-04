Quasi la meitat de les persones de 70 a 79 anys ja tenen la primera dosi contra la Covid-19, concretament el 49,9%, segons les darreres dades de vacunació del Departament de Salut. De fet, a partir d'aquest dilluns Salut vol accelerar la vacunació d'aquest grup d'edat ampliant els punts d'administració de Pfizer fora dels Centres d'Atenció Primària (CAP). La setmana vinent s'ha d'incrementar el ritme gràcies a l'arribada de més dosis, en concret de Pfizer n'han d'arribar unes 280.000 cada set dies, quan fins ara eren 193.000. L'entrada en joc de la vacuna monodosi de Janssen, de la qual dimecres van arribar les primeres 24.000 unitats, hauria de facilitar l'objectiu.



Pel que fa als altres col·lectius, tenen la primera dosi el 95% de les persones institucionalitzades; el 81,5% del personal de residències; el 84,7% del personal d'atenció primària i hospitalària; el 61,1% de l'altre personal sanitari; el 85,6% dels grans dependents; el 90,2% de les persones de 80 anys o més; el 42,4% del col·lectiu de 66 a 69 anys, i el 56,7% del grup entre 60 i 65 anys.



Pel que fa a la pauta completa, la tenen el 92,9% de les persones institucionalitzades; el 77,3% del personal de residències; el 78,8% del personal d'atenció primària i hospitalària; el 10,6% de l'altre personal sanitari; el 77,2% dels grans dependents; el 61,2% dels majors de 80; el 4,3% de les persones d'entre 70 i 79 anys; el 3,7% dels que tenen entre 66 i 69 anys; el 2,4% dels treballadors essencials, i el 5,6% de les persones d'entre 60 i 65 anys. En termes absoluts, el 22% de la població de Catalunya ha rebut una punxada de la vacuna i el 8,4% té la pauta completa i està immunitzada. Finalment, i només tenint en compte els majors de 16, el 25,9% té la primera punxada i el 9,9% la pauta completa.

Augmenten els pacients crítics

D'altra banda, la velocitat de propagació de la Covid-19 a Catalunya, l'Rt, puja a 0,99, una centèsima més, mentre que el risc de rebrot també s'incrementa molt lleugerament en 1 punt, fins a 280, segons el darrer balanç del Departament de Salut. Les dades mostren una estabilització de la situació epidemiològica, que fa dies que no creix, però tampoc va a la baixa, amb una mitjana de 1.500 contagis al dia. En paral·lel, la incidència acumulada de casos a 14 dies per 100.000 habitants disminueix i passa de 286,13 a 283,29. Sí que augmenta la pressió assistencial, perquè hi ha 1.618 pacients ingressats als hospitals, 70 més que en el balanç anterior, i 502 persones a l'UCI, 10 més que fa 24 hores.