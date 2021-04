L'Agència Europea del Medicament (EMA per les seves sigles en anglès) ha defensat posar la segona dosi amb AstraZeneca. Davant els dispars criteris d'administració d'aquesta vacuna entre els països de la Unió Europea, els experts científics han publicat una nova anàlisi per edats sobre els beneficis i riscos de la vacuna tenint en compte el reduït nombre de casos de trombosi amb trombocitopènia (baix nivell de plaquetes). L'EMA ha assegurat que els beneficis de la vacuna d'AstraZeneca "augmenten amb l'edat" i amb una major incidència del virus. En concret, l'agència recomana que la segona dosi es posi entre quatre i 12 setmanes després de la primera.



El risc de morir per Covid-19 només és inferior al de patir una trombosi estranya entre els menors de 30 anys. Tanmateix, aquests s'exposen a un major risc d'acabar a l'UCI per Covid-19 que a tenir aquesta reacció. Per la resta de grups d'edat, en general els riscos per la Covid-19 superen les possibilitats de patir una trombosi. "Esperem que l'anàlisi ajudi els estats a optimitzar l'ús de les vacunes en funció de la seva situació epidemiològica", ha defensat Peter Arlet, responsable d'anàlisi de dades a l'EMA.



L'EMA va determinar a principis d'abril que un grup reduït de trombosis estranyes detectades podien ser "efectes secundaris infreqüents" de la vacuna i les va catalogar com a tal. Ara bé, el risc és tan baix que va continuar defensant el seu ús per tots els majors de 18 anys. El risc de patir aquesta reacció és d'1 cas per cada 100.000 habitants vacunats amb AstraZeneca. Per l'ús d'anticonceptius és d'uns 40 casos per cada 100.000 dones a l'any.

Malgrat l'aval científic del regulador, diversos governs europeus, entre ells l'espanyol, van optar per posar AstraZeneca només als majors de 60 anys. D'altres, només als majors de 55 anys. Ho van decidir així perquè la majoria de casos rars de trombosi s'han detectat en menors de 60 anys, principalment dones. Tanmateix, fins ara l'EMA no tenia dades suficients per a poder determinar que l'edat o el gènere fossin factors de risc. A Catalunya hi ha uns 200.000 treballadors essencials menors de 60 anys que han rebut la primera dosi d'AstraZeneca i que encara no saben què passarà amb la segona.