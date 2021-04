La UE prepara una demanda contra AstraZeneca pel dèficit de vacunes

La Comissió Europea es prepara per a iniciar un procés legal contra l'empresa anglo-sueca productora de la vacuna AstraZeneca per l'escassetat de vacunes que ha lliurat als Vint-i-set. Segons revela la revista Político i ha confirmat Reuters, la Comissió va plantejar aquesta iniciativa en una reunió d'ambaixadors dimecres passat.

L'objectiu és obligar AstraZeneca a proporcionar les dosis establertes en el seu contracte

Un responsable de la UE que participa a les converses amb els fabricants de vacunes ha assenyalat a Reuters que "els Estats de la UE han de decidir si participaran en el procés". Aquest té la finalitat de fer obligatori que AstraZeneca proporcioni les dosis establertes en el seu contracte amb la UE. Dos dels participants en la trobada diplomàtica van explicar també que hi havia una data límit establerta a finals d'aquesta setmana, moment en el qual els països de la UE han d'aprovar l'inici de procediments legals.

El retard de les dosis

AstraZeneca va desencadenar l'empipament de la Unió Europea al gener passat quan va dir que no podria oferir la quantitat de dosis inicialment compromeses amb el bloc. Al final del primer trimestre de 2021 l'empresa va lliurar 30 milions de dosis als països de la UE, en lloc dels 100 milions promesos en el seu contracte amb les autoritats comunitàries, recorda Político.



Aquesta escassetat va obstaculitzar greument les campanyes de vacunació als països de la UE. La companyia ha projectat que lliuraria aproximadament 70 milions de dosis fins a finals del segon trimestre de l'any, quan se suposava que havia d'haver lliurat els 300 milions de dosis complets assegurats en el contracte de la UE, segons la publicació.

Brussel·les espera nous criteris

D'altra banda, la UE espera obtenir divendres noves "orientacions" de l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) sobre les segones dosis d'Oxford-AstraZeneca i sobre com s'ha d'administrar la vacuna en funció de "l'edat i el gènere". L'eurocomissària de Salut, Stella Kyriakides, ha demanat una reunió dels ministres de Salut de la Unió Europea per pactar una pauta de vacunació "coherent" tant per AstraZeneca com per Janssen. Previsiblement, la trobada se celebrarà a principis de la setmana vinent. "Alguns estats tenen una posició més estricta respecte AstraZeneca del que marca l'opinió de l'EMA", ha admès Kyriakides, que ja va reclamar una posició comuna als 27 a principis d'abril.