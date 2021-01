Foc creuat entre la UE i AstraZeneca per les negociacions sobre el retard en l'entrega de les vacunes

Creix la tensió entre AstraZeneca i la Unió Europea. La reunió programada entre la farmacèutica anglo-sueca i la Comissió Europea per abordar els retards anunciats en les entregues de la seva vacuna contra la Covid-19 ha estat cancel·lada pel laboratori, segons l'Executiu comunitari, mentre que l'empresa desmenteix la informació i assegura que la cita es manté.



"Astrazeneca ens ha dit que la reunió no tindrà lloc i és tota la informació que puc donar ara mateix", ha dit en roda de premsa la portaveu comunitària Dana Spinant, qui ha agregat que al llarg del dia la Comissió aportaria més detalls sobre la seva postura.

La portaveu, que ha confirmat una informació que també havien indicat altres fonts comunitàries, ha afegit que Brussel·les continua esperant "respostes molt clares" de la farmacèutica. No obstant això, un portaveu oficial del laboratori ha indicat a Efe que la informació que AstraZeneca ha cancel·lat la reunió "no és correcta".

"La reunió d'AstraZeneca amb la Comissió tindrà lloc aquesta tarda", ha assenyalat aquesta font de la companyia. La cita, programada per aquesta tarda, havia de ser la tercera de la setmana, després de dues reunions insatisfactòries el dilluns, després que el laboratori que ha desenvolupat una vacuna juntament amb la Universitat d'Oxford anunciés sobtadament el divendres problemes amb els lliuraments inicials a la UE, que podria autoritzar aquest fàrmac aquesta mateixa setmana.



La Comissió Europea ha reaccionat amb indignació a l'anunci d'AstraZeneca, que seria la tercera vacuna en circulació a la UE després de la de Pfizer-BioNtech i la de Moderna, ha exigit a la farmacèutica que expliqui "exactament quina dosi s'han produït i on per AstraZeneca fins ara, i a qui o a on se li han lliurat".

Brussel·les exigeix que es compleixi el contracte

El president d'AstraZeneca defensa que el contracte no compromet a la companyia a un termini específic d'entrega

Brussel·les ha dit que la reducció de dosi era "considerable" i ha exigit a la farmacèutica que compleixi el seu contracte. El conseller delegat de la farmacèutica, Pascal Soriot, ha explicat en una entrevista publicada el dimarts pel grup de mitjans LENA que els retards responen a processos de producció amb menys rendiment de l'esperat i ha rebutjat que el laboratori hagi venut les dosis europees a altres països.

Soriot també ha assenyalat que el contracte de la UE està basat en un clàusula del "major esforç possible" de l'empresa i no compromet a la companyia amb un termini específic de lliuraments de vacunes. Ha agregar que el fet que el Regne Unit vagi a rebre les vacunes signades en el primer trimestre es deu al fet que va signar el contracte amb la farmacèutica tres mesos abans que la Comissió Europea.