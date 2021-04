Els efectes de la vacunació ja comencen a notar-se amb força en la reducció de la mortalitat de la Covid-19 a Catalunya. Segons les darreres dades del Departament de Salut, per segon dia consecutiu la xifra de víctimes setmanals se situa per sota de les 100. En concret, entre el 18 i el 24 d'abril -l'últim dia amb dades definitives- la pandèmia va cobrar-se 93 vides, tres menys que en l'anterior balanç. Des de principis d'octubre que els morts setmanals per coronavirus no baixaven del centenar, tot i que aleshores només es va aconseguir durant tres dies. La mortalitat sí que s'havia mantingut estable per sota del centenar setmanal entre juny i setembre, durant els tres mesos de menor incidència de la pandèmia.



Més enllà de les restriccions i la millora en els tractaments de la malaltia, és evident que la situació actual s'explica fonamentalment per la vacunació d'un volum cada vegada més important de la població catalana. Ara mateix s'han injectat gairebé 1,77 milions de primeres dosis i prop de 660.000 de segones, vacunes que han servit sobretot per protegir les persones de més edat i, per tant, amb major risc de morir en cas d'agafar la Covid.



Quan el 27 de desembre va començar la vacunació, Catalunya registrava 277 morts, és a dir, el triple que ara. Fins al 31 de gener la xifra va disparar-se fins a un màxim de 590 víctimes registrades entre el 24 i el 30 de gener. En aquells moments la vacunació avançava a un ritme lent, ja que tot just s'havien injectat 6.425 primeres dosis el desembre i una mica més de 250.000 (186.524 primeres i 65.315 segones) el gener. Al febrer el ritme va accelerar-se i van posar-se més de 400.000 vacunes (276.273 primeres dosis i 126.623 segones), mentre que les morts van caure d'un màxim de 524 a la setmana a 184.

Al desembre van posar-se 6.425 vacunes; 250.000 al gener; 400.000 al febrer; 728.000 al març i més d'un milió en el que portem d'abril

La tendència a la baixa va continuar durant el març, quan el màxim de mortalitat va ser de 193 i va tancar-se el mes amb 114 víctimes a la setmana. Durant aquells 31 dies van injectar-se 728.000 vacunes, 480.183 primeres dosis i 247.918. A l'abril, després d'un inici de mes amb la mortalitat a l'alça (151 morts entre els dies 6 i 12), la caiguda s'ha accelerat els darrers dies, fins arribar a les 93 morts entre el 18 i el 24 d'abril, l'última dada disponible. Paral·lelament, l'abril ha estat el primer mes en que s'han posat més d'un milió de vacunes: fins el dia 27 la xifra és d'1.038.217 (820.351 primeres dosis i 217.866 segones), una xifra que encara creixerà de manera important fins divendres.



La clau de la caiguda en la mortalitat és la cobertura creixent de la població major de 60 anys, la que corre més risc amb la malaltia. En concret, ara mateix a Catalunya el 95% de la població en residències ha rebut la primera dosi i el 92,8% la segona, mentre que els majors de 80 anys la cobertura de la primera dosi supera el 90% i la de la pauta completa ja està al 65%. En el grup entre 70 i 79 anys ja han rebut la primera vacuna el 53,3%, així com el 48,3% dels que en tenen entre 66 i 69 i el 58,2% dels que es mouen dels 60 als 65 anys. En aquests grups, però, la cobertura de la segona dosi és molt més baixa i en cap cas arriba al 5%.

Grups d'experts com els del BIOCOM han indicat precisament que la caiguda de la mortalitat és enorme -ja de més del 60%- gràcies a la vacunació de la població de més edat, un percentatge que de ben segur ha augmentat les darreres tres setmanes, amb els centenars de milers de dosis més que s'han posat. En canvi, la caiguda en els ingressos a les UCI és molt lenta i requerirà una major vacunació per notar-se, una situació que encara s'accentua més pel que fa al volum de contagis, ja que acumulem dies amb una mitjana diària d'uns 1.500 casos.