Dia rere dia es confirma l'empitjorament de la situació epidemiològica a Catalunya, fonamentalment per l'increment dels contagis entre la població jove, la que amb comptades excepcions encara no ha rebut cap dosi de la vacuna contra la Covid-19. Segons les darreres dades del Departament de Salut, en les últimes 24 hores s'han declarat 930 nous casos de coronavirus. El més preocupant, però, és que la positivitat de les proves supera el 5% -és del 5,04%- i, per tant, se situa per damunt del límit fixat per l'OMS per tenir l'epidèmia sota control. Des de la primera setmana de maig, fa més d'un mes i mig, que no succeïa. En l'última setmana, els positius detectats per test d'antígens -amb resultat més immediat que les proves PCR- gairebé s'han doblat -han passat de 1.563 a 2.855- i la positivitat s'eleva al 13,69%, quan set dies enrere estava per sota del 8%.



La velocitat de transmissió dels contagis o taxa Rt augmenta lleugerament i ara és d'1,28, el que indica l'expansió de la pandèmia perquè cada 100 positius contagien de mitjana 128 persones, mentre que el risc de rebrot es manté en 124 punts, un nivell elevat. La majoria de nous casos corresponen a persones joves, ja que la mitjana d'edat dels nous contagiats la darrera setmana és de només 29,74 anys. Amb tot, el volum de defuncions va a la baixa i l'última setmana només se n'han confirmat nou, per sota de les 15 i les 14 de les dues setmanes prèvies.



Pel que fa a la pressió assistencial, augmenta lleugerament, amb 18 pacients més en planta -per un total de 461, i tres més a les UCI, que en sumen 131 amb Covid-19. En qualsevol cas, el creixement no és equiparable al que marca l'evolució dels contagis, gràcies a la vacunació dels col·lectius més vulnerables.