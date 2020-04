El coronavirus confina un Sant Jordi amb lectures als balcons, trobades d'escriptors online i roses a domicli 

Aquest any no es comptaran per milions ni els llibres ni les roses venudes per Sant Jordi. Amb la població confinada i els carrers buits, el Gremi de Llibreters no s'atreveix a fer pronòstics de vendes ni a calibrar l'efecte pal·liatiu de la compra en línia, i el Gremi de Floristes parla de 300.000 roses –un escàs 5% dels 7 milions venuts l'any passat–, a repartir a domicili. Mentre el món del llibre es debatia entre promoure'n l'enviament o recomanar la recollida per més endavant, han proliferat iniciatives per no deixar de celebrar la diada, encara que sigui a casa.



Llegir en veu alta a les terrasses, decorar balcons o assistir a trobades virtuals amb autors són algunes alternatives per aquest Sant Jordi sense precedents.

Sortir a les finestres, balcons, patis o terrats a llegir en veu alta, primer a les dotze del migdia i després a les sis de la tarda, és la iniciativa del Gremi de Llibreters durant el dia d'avui. Sota les etiquetes #senseparadesperosenseparar i #llibresalaire, l'acció culminarà amb un aplaudiment solidari amb els llibreters i el crit del nom de la seva llibreria.



Els balcons seran també protagonistes per lluir roses de tot tipus. La Paeria ha demanat que els lleidatans i lleidatanes decorin els balcons amb roses elaborades de forma artesanal, i com la capital del Segrià la iniciativa s'estendrà arreu del territori. A Barcelona, la Casa Batlló anima a engalanar les façanes amb roses fetes de materials reciclats.

La campanya #rosadesantjordiacasa triomfa

El món de la rosa tampoc s'ha escapat de les circumstàncies excepcionals que envolten aquest Sant Jordi. Des del Gremi de Floristes estimen que enguany es vendrà, en el millor dels casos, el 5% del que sol ser habitual en aquesta diada. És a dir, unes 300.000 roses, molt lluny dels 7 milions que es van vendre l'any passat.



Per minimitzar la davallada i mirar d'assegurar almenys aquest 5%, el Gremi va impulsar fa deu dies la campanya #rosadesantjordiacasa, a través de la qual estimular la compra de roses a floristes de proximitat per rebre-les a domicili. La campanya ha estat un èxit, i ja el dimarts el president del Gremi, Joan Guillén, alertava que els 200 establiments que s'hi han adherit estaven al límit del "col·lapse tècnic", desbordats pel nombre de comandes rebudes. En aquest sentit, preveu que la jornada d'avui serà més llarga que mai doncs han d'intentar "arribar a tothom", lliurant roses en condicions precàries.

Però com ha passat al món del llibre, també hi ha qui s'oposa a normalitzar la jornada i ha declinat oferir aquest servei. Les floristeries de la ciutat de Girona i els municipis de la rodalia, per exemple, van anunciar ahir que no vendran ni distribuiran roses a domicili aquesta diada. Segons el col·lectiu, ho fan perquè "no és un bé de primera necessitat" i prefereixen no córrer riscos, ni ells, ni la gent que ha de rebre les roses a casa. Però en canvi, a la resta de la demarcació hi ha molts negocis que sí que ofereixen el servei, i en aquest sentit el president del Gremi de Floristes de Girona, Eduard Mainegra, també apuntava que són diverses les que ahir ja van parar d'acceptar encàrrecs davant l'allau de peticions rebudes.

Pèrdues de més del 30% en llibres

Amb un Sant Jordi en plena pandèmia i una diada alternativa al juliol abocada a ser amb "moltes proteccions", el Gremi d'Editors descarta aquest any poder acostar-se als més de 20 milions d'euros en vendes de llibres que genera un Sant Jordi habitual. "Aquest Sant Jordi és a casa, però el 23 de juliol celebrarem el Dia del Llibre i la Rosa al carrer en la mesura que puguem", diu a l'ACN el president del Gremi d'Editors, Patrici Tixis. Una diada com la de l'any passat, però, "no la tindrem fins a l'any que ve". El sector del llibre estima perdre entre el 30% i el 50% de la facturació anual. Sobre les alternatives per consumir lectura, Tixis defensa l'enviament a domicili aquests dies si es "respecta la legalitat" i es "garanteix la seguretat".



L'aturada en mesos decisius com març i abril i la previsió d'una "nova normalitat" els mesos vinents fan que el sector del llibre calculi pèrdues aquest any de fins a la meitat de la seva facturació. Això no obstant, les nombroses propostes del món del llibre estan deixant entreveure aspectes positius, al parer de Tixis, com la pujada "rellevant" de venda de llibres físics per comerç electrònic o l'increment de consum d'e-books en si mateix.

El sector del llibre calculi pèrdues aquest any de fins a la meitat de la seva facturació.

"Això per a nosaltres és una dada molt optimista perquè reflecteix un gran interès pels llibres, malgrat que no puguis trepitjar el carrer i anar a la teva llibreria hi ha una necessitat del lector de continuar el contacte", apunta el president del Gremi d'Editors i de la Cambra del Llibre.



Durant els dies previs a Sant Jordi, l'enviament a domicili s'ha convertit en una de les alternatives principals per adquirir noves lectures, no sense debat al sector. "Que tothom opti de la manera que cregui més convenient per poder gaudir dels llibres. Si hi ha iniciatives de tot tipus, perquè garanteixen la seguretat de tothom, doncs són benvingudes", sosté Tixis.

La diada al juliol, "diferent i imaginativa"

sTixis imagina el 23 de juliol "encara amb moltes mesures de protecció". Distanciament social, mascaretes, buscar espais més amplis i més esponjats són mesures que estan sobre la taula i que "pactaran" amb les autoritats sanitàries per tal de convenir sobre la manera més adequada de celebrar el Dia del Llibre i la Rosa. "Serà diferent. No ens hem posat encara a dibuixar-ho, ho farem quan coneguem més a fons el pla de desconfinament", ha detallat.

La situació excepcional farà "complicat" acostar-se a les xifres de vendes habituals d'un Sant Jordi, però el sector "intentarà recuperar el màxim que pugui".

En definitiva, es treballarà per celebrar un Sant Jordi "el màxim del que es pugui dins del que permetin les autoritats". La predisposició del món del llibre hi és, però els mesos vinents "conviurem amb el coronavirus" i per tant el sector també haurà de buscar "respostes imaginatives". La situació excepcional farà "complicat" acostar-se a les xifres de vendes habituals d'un Sant Jordi, però el sector "intentarà recuperar el màxim que pugui".



"Animarem a tothom a què vingui a les llibreries", avança, però el context "nou i extraordinari" obliga a estudiar de quina manera es podrà tenir contacte amb els autors i quines fórmules són viables per esponjar-ho, com celebrar cites en diferents dies de la setmana.

Cites per internet amb escriptors

Com a alternativa, les trobades amb escriptors omplirà les xarxes socials per celebrar Sant Jordi convertint-se en la proposta cultural online més destacada del dia. Les editorials, llibreries i alguns mitjans de comunicació han programat a través de les seves xarxes socials diverses activitats durant tot el dia perquè els autors puguin estar en contacte amb els seus lectors. Xavier Bosch, Javier Cercas, Almudena Grandes, Care Santos, Raül Garrigasait, David Nel·lo, Núria Cadenes, Gemma Ruiz, Jordi Nopca, Empar Moliner, David Castillo, Jordi Borràs, i fins i tot l'escriptora xilena Isabel Allende són alguns dels autors que tenen una cita online aquest dijous amb els seus lectors.

Els autors del Grup 62 realitzaran trobades des de casa per parlar de les seves obres i es podran seguir a l'Instagram de l'editorial a través d'entrevistes: Xavier Bosch donarà el tret de sortida (11.00), seguit per Toni Cruanyes (11.35), Núria Pradas (12.15), Jordi Nopca (12.50), Laia Aguilar (17.00), Gemma Ruiz (17.35), Martí Domínguez (18.10), Carlota Gurt (18.45), David Castillo (19.20), Empar Moliner (19.55) i Artur Mas (20.30).



Més de 70 autors del catàleg de Grup 62 han dedicat els seus llibres per aquest Sant Jordi. Els lectors podran descarregar-se la dedicatòria juntament amb el primer capítol del llibre a la web de Grup62 i compartir-ho.