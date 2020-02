El coronavirus deixa en evidència al capitalisme i el seu gran impacte ambiental

El coronavirus ha deixat més de 2.000 morts, prop de 80.000 casos detectats i un clima d'alarma social. No obstant això, aquesta crisi té altres conseqüències indirectes. Una d'elles és l'economia i la qualitat de l'aire. Els protocols de quarantena impulsats per la Xina han provocat que l'economia del país asiàtic es vegi paralitzada i, amb això, que les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle disminueixin notablement. Així ho evidencia una anàlisi realitzada per Carbon Brief que parla d'una rebaixa temporal del 25% de les emissions de CO₂ xineses.



Encara que l'autor de l'article, Lauri Myllyvirta –analista en el Centre de Recerca sobre Energia i Aire Net– adverteix que aquesta reducció de la contaminació és temporal, les dades posen sobre la taula la relació estreta que existeix entre el model de producció intensiu del capitalisme i la crisi climàtica. Així, segons la publicació, aquest descens de la contaminació atmosfèrica genera un detriment productiu d'entre el 15% i el 40% en els principals sectors industrials del país.



En qualsevol cas, l'anàlisi de Carbon Brief revela com "en el període de dues setmanes que comença el 3 de febrer d'enguany, el consum mitjà de carbó en les centrals elèctriques que reporten dades diàries va caure a mínims, sense signes de recuperació", a causa de l'aturada econòmica generada pel brot del coronavirus.





"En conjunt, les reduccions en l'ús de carbó i petroli cru indiquen una disminució en les emissions de CO₂ del 25% o més, en comparació amb el mateix període de dues setmanes després de les vacances de l'any nou xinès en 2019", explica. D'altra banda, les dades recollides per via satèl·lit del diòxid de nitrogen (NO₂) indiquen una reducció del 36% durant la setmana posterior a les vacances de l'any nou xinès respecte a les dades de 2019.



L'activitat de la construcció, segons l'analista de Carbon Brief, també pot veure's afectada pel brot de coronavirus, ja que es tracta és un sector que depèn, en gran part, de treballadors migrants que es podrien veure afectats per les restriccions al moviment i la quarantena forçada que marquen alguns dels protocols establerts pel Govern xinès. "És segur que les vendes d'apartaments es veuran afectades durant setmanes, si no mesos, a causa de restriccions de moviment. És probable que els ingressos baixos provoquin que els constructors disminueixin la velocitat i s'abstinguin de començar nous projectes", argumenta l'expert.



D'altra banda, el sector de l'aviació, un dels transports més contaminants del planeta, també s'ha vist perjudicat en l'àmbit econòmic per les restriccions aèries del Govern de Xi Jinping. Segons les dades de la indústria recollides per Carbon Brief, els vols nacionals han disminuït fins a un 70% respecte al mes anterior, la qual cosa es tradueix en una disminució d'entorn de l'11% de les emissions associades a aquests viatges.



Aquesta realitat no és nova. Durant la crisi econòmica es va poder observar l'impacte que va tenir el descens de l'economia en les emissions de CO₂. De fet, un informe de l'Agència Europea per al Medi Ambient va evidenciar en 2011 que Espanya, a més de ser un dels estats més afectats per la gran recessió, va ser el país que més va baixar les seves emissions de gasos d'efecte d'hivernacle.