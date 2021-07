Amb els contagis de coronavirus a Catalunya en xifres de rècord des de fa alguns dies, la situació ja empitjora de manera preocupant als hospitals. Segons les darreres dades del Departament de Salut, ara mateix hi ha als hospitals 980 ingressats amb Covid-19, el que suposa 104 que només 24 hores enrere. La dada és la més elevada des del 18 de maig i significa que en tot just deu dies el volum de pacients en planta amb la malaltia s'ha més que doblat. També continua l'alça el nombre de pacients a l'UCI, que se situa en 182, nou més que diumenge, una seixantena més que fa una setmana i gairebé 70 per damunt del mínim de 114 del passat 1 de juliol. Paral·lelament, també hi ha un lleu repunt de la mortalitat, que l'última setmana amb dades definitives -del 2 al 8 de juliol- s'eleva a 14, el doble que l'anterior.



A més a més, Salut ha declarat 5.503 nous positius, mentre que l'última setmana la xifra s'eleva ja a 43.107, un rècord durant tota la pandèmia i que encara augmentarà quan es tanquin les dades dels darrers tres dies. En canvi, la velocitat de transmissió de la pandèmia o taxa Rt segueix a la baixa i ara està en 1,93, 47 centèsimes menys, si bé encara està per sobre de l'1 que indica una expansió de la malaltia. El risc de rebrot també baixa i es troba en 1.590 punts, 168 menys. La positivitat de les proves està al 18,13%, més del triple del 5% fixat com a topall per l'OMS per tenir la pandèmia sota control.

La incidència acumulada de casos a 14 dies per 100.000 habitants passa de 753,91 a 848,17. Entre la població jove -de 15 a 29 anys- s'eleva a 2.576,9, el que suposa que 1 de cada 39 persones d'aquesta edat ha donat positiu les últimes dues setmanes. A Barcelona la situació encara és més extrema, ja que el volum de positius dels 15 als 29 anys se situa en 1 de cada 29.



Per tot plegat, el Govern ha decidit que aplicarà noves restriccions que s'han d'anunciar les properes hores.