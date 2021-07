Nou dia de rècords negatius a Catalunya pel que fa a la pandèmia de coronavirus. Els contagis segueixen desbocats, sobretot entre la població jove -la menys vacunada-, i els ingressos hospitalaris continuen en augment de manera important. Les darreres 24 hores, el Departament de Salut ha declarat 8.017 casos, la xifra més important en una única jornada. Encara és més significativa la dada setmanal, que ja arriba als 35.672 positius els últims set dies. Es tracta del rècord setmanal des de l'inici de la pandèmia -fins ara el topall era els 34.550 casos registrats del 21 al 27 d'octubre- i la xifra encara no és definitiva, perquè s'ha de tancar el registre dels darrers tres dies, de manera que el nombre final serà més elevat.



La velocitat de transmissió o taxa Rt es redueix per segon dia consecutiu i ara és de 3,21 -14 centèsimes menys-, però segueix indicant un creixement exponencial dels casos -cada positiu contagia de mitjana més de tres persones-, mentre que el risc de rebrot es manté a l'alça, fins als 1.753 punts (201 més). La incidència acumulada de casos a 14 dies per 100.000 habitants ja és de 563, el nivell més elevat des de finals de gener. En aquest indicador, però, les diferències per franges d'edat són abismals. En el conjunt de Catalunya, en les persones d'entre 15 i 29 anys la incidència és de 1.980, el que significa que en les últimes dues setmanes una de cada 50 persones d'aquesta edat ha donat positiu.

La dada és més elevada encara a la ciutat de Barcelona, on la incidència acumulada dels 15 als 29 anys supera els 2.700, és a dir, que s'ha contagiat de Covid almenys una de cada 37 persones joves en només 15 dies. També puja de manera significativa la incidència entre les persones de 30 a 49 anys, que ja s'apropa als 500 (478). El 16,48% de les proves de la darrera setmana han donat positiu, el que suposa que es més que triplica el topall del 5% fixat per l'OMS per tenir l'epidèmia sota control.

El creixement desbocat de casos cada cop impacta més als hospitals, ja que ara mateix hi ha 717 ingressats en planta amb coronavirus, 54 més que ahir i 240 més que els que hi havia fa només una setmana. A l'UCI n'hi ha 142, el que confirma el creixement progressiu des del mínim de 114 de l'1 de juliol. Els darrers dies també hi ha un lleu repunt de la mortalitat, que ha passat d'un mínim de set víctimes mortals a la setmana a les 12 actuals. Finalment, pel que fa a la vacunació ara mateix el 57,2% dels catalans ha rebut almenys la primera dosi -67,3% entre els majors de 16 anys- i el 44,5% -52,3% dels que tenen més de 16 anys- ha completat la pauta. Dit amb altres paraules, dos de cada tres catalans de més de 16 anys ja ha rebut una vacuna i més de la meitat ha completat la pauta.