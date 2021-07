El Departament de Salut ha anunciat aquest dijous que a partir d'ara es deixarà de fer proves PCR o test d'antígens (TA) a contactes estrets sense símptomes que no estiguin vacunades i els demana que no vagin als CAP. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha argumentat que l'objectiu ara no és tant comptar casos, sinó "tallar la transmissió". En aquest sentit, ha indicat que la mesura més efectiva és justament complir les quarantenes. La directora del CatSalut, Gemma Craywinckel, ha explicat que cal descongestionar l'atenció primària. "Si et trobes bé queda't a casa", ha resumit.

La secretària de Salut Pública ha explicat que el creixement de casos és "molt brusc" entre el joves, especialment en les franges de 20 a 29 i de 10 a 19 anys. Ha afegit però que hi ha també un "lleuger" increment a partir dels 50 anys. Hores d'ara, la variant delta suposa un 60% dels casos diagnosticats.



Davant d'aquesta situació, Salut ha anat més enllà en el canvi en l'estratègia dels contactes estrets i ha retirat la necessitat de fer PCR o TA a aquells que no presentin símptomes. Aquestes persones rebran un missatge al mòbil per informar-los que són contacte estret i amb les indicacions perquè segueixin la quarantena de 10 dies estipulada.



Tant Cabezas com Craywinckel han insistit reiteradament en la necessitat de complir aquestes quarantenes, i aïllaments en cas de positius. I és que la secretaria de Salut Pública ha reconegut que a través d'enquestes epidemiològiques han percebut que no sempre se segueixen, per exemple quan els contactes donen negatiu en les proves que fins ara se'ls feien.

Aquestes mesures pretenen evitar el col·lapse sanitari, on s'han registrat fins a 700 contagis. Aquest personal està majoritàriament vacunat i els casos són lleus però això no treu que aquestes persones han de fer un aïllament i no poden treballar.

A més, Cabezas ha indicat que l'increment tan fort de casos sí s'està traduint en més casos als hospitals però seguint el mateix patró de menys afectació entre els vacunats. Tot i això, la secretària ha dit que també hi ha gent jove ingressant als hospitals i a les UCI, on la repercussió es "petita" però "a tenir en compte".

Amb tot, la directora del CatSalut ha afegit que continuen ingressant els majors de 40 anys i d'aquí la importància de finalitzar la pauta de vacunació en aquest col·lectiu.



Test i vacunes, requisits per fer visites a les residències

Les persones que vulguin visitar els seus familiars a les residències hauran d'acreditar la pauta completa de vacunació o fer-se un test d'antígens. Aquesta és una de les mesures que consta en un nou protocol que el Departament de Drets Socials davant l'empitjorament de la pandèmia. No serà necessari que es faci el test qui hagi passat la infecció en els darrers tres mesos. A més, es faran cribratges als professionals i, en concret, PCR a aquells no vacunats amb la pauta completa. Durant les properes setmanes i fins a la millora de la situació, es faran cribratges setmanals. La mascareta s'haurà de dur tant a l'interior com a l'exterior.

Salut estudia que les farmàcies siguin punts per fer antígens

D'altra banda, Gemma Graywinckel ha explicat que Salut i les oficines de farmàcia treballen en un pla per tal que les farmàcies col·laborin en l'estratègia de testeig però no ha avançat detalls. La doctora ha explicat que Salut disposa d'entre 1,5 i 2 milions de tests ràpids que es podrien "facilitar" a les farmàcies. Es treballa encara sobre com portar-ho a la pràctica per garantir que el resultat del test es reporta al sistema sanitari i també a qui es dirigiria aquesta estratègia. En tot cas, Graywinckel ha deixat clar que no es tracta d'anar a la farmàcia, comprar el test i fer-se'l un mateix.