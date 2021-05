La Fiscalia Anticorrupció demana nou anys de presó per a l'expresident Jordi Pujol pels presumptes delictes de blanqueig de capital i associació il·lícita. També demana penes de presó d'entre vuit i 29 anys per als set fills del matrimoni Pujol i l'exdona del seu primogènit, Mercè Gironès, acusats de diversos delictes com ara organització criminal, associació il·lícita, blanqueig de capitals, delicte contra Hisenda o falsedat documental. En concret les peticions són de 29 anys per a Jordi Pujol Ferrusola, 17 per a Mercè Gironès, 14 per a Josep, i vuit per a Pere, Oleguer, Oriol, Mireia i Marta. També demana cinc anys de presó per als deu empresaris investigats. Per contra, l'Audiència Nacional ha decidit arxivar la causa contra Marta Ferrusola per "motius de salut".



Segons la Fiscalia, l'expresident "va aprofitar la seva posició política per teixir una xarxa de clientelisme amb la qual el mateix Pujol Soley i deteminats empresaris afins" vinculats a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) es repartien "quantiosos beneficis" de concursos públics sota la resolució de l'administració catalana.



El passat 20 d'abril l'Audiència Nacional va confirmar el processament de la família Pujol Ferrussola, per organització criminal o bé d'associació il·lícita, a més de blanqueig de capitals, delicte contra la hisenda pública i falsedat documental. La Fiscalia ha decidit encarar la seva acusació cap al delicte d'associació il·lícita.



Aquest divendres l'Audiència també ha donat a conèixer que ha atès la petició de la defensa de Ferrussola de no jutjar-la. Després d'haver demanat un examen mèdic, el jutge avala que Ferrussola pateix de demència, motiu pel qual no anirà a judici.

Multa milionària

El que afronta una petició més elevada és Jordi Pujol Ferrusola, primogènit de la família, a qui li demanen 29 anys de presó pels pressumptes delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat documental, delictes contra la Hisenda Pública en cinc exercicis (2007, 2008, 2009, 2010 i 2012) i frustració d'execució. També demana penes de multa.



L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol Soley està acusat d'associació il·lícita i blanqueig de capitals. Per aquest últim delicte, fixa una multa per a tots ells que supera els 38,7 milions d'euros als quals cal sumar altres quantitats milionàries en altres divises. A més, també imposa pena de multa per associació il·lícita, de 24 mesos a raó de 200 euros. Són multes que es poden substituir amb més presó en cas d'impagament.

Ocultació d'una "quantitat ingent de diners" a Andorra

Respecte a la resta de membres, al seu escrit la Fiscalia sosté que tota la família Pujol va actuar conjuntament com a mínim des de 1991 per ocultar una "quantitat ingent de diners a Andorra producte de l'afavoriment a determinats empresaris perquè resultessin adjudicataris de diversos concursos públics de l'administració pública catalana".



Segons la Fiscalia, l'expresident va acordar amb la seva dona, Marta Ferrusola, que els fons procedents de l'activitat "il·lícita" dels anys anteriors "es distribuïssin en comptes oberts a nom d'ella i dels seus fills" a la Banca Reig, que després es va fusionar amb el Banc Agrícola transformant-se en Andbank. El relat assegura que Jordi Pujol Soley i la seva dona també van acordar que el seu primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, gestionés aquests fons "i s'ocupés de distribuir-los amb la resta de membres de la família".



Respecte a l'expresident, assegura que va aprofitar la seva posició política "per teixir una xarxa de clientelisme" que permetia que el mateix Pujol i determinats empresaris afins a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) "es repartissin els beneficis procedents de concursos públics que depenien de diverses administracions catalanes sota el control de CDC".



El patrimoni que n'obtenien, segons la Fiscalia, "va ser ocultat a Hisenda" i va aflorar després "mitjançant operacions sistemàtiques de blanqueig on van intervenir els membres de la família de manera coordinada al llarg de molts anys". Els dos pares dirigien "operacions d'ocultament i aflorament", sosté, i Jordi Pujol Ferrusola, la seva dona, Mercè Gironès, i Josep Pujol "gestionaven els beneficis".



En aquest sentit sosté que la mecànica per ocultar i fer aflorar els fons passava per la creació de "nombroses societats domiciliades a paradisos fiscals, comptes oberts a nom de terceres persones i múltiples transferències i ingressos en efectiu" que van permetre "repartir els fons il·lícits i disposar-ne mitjançant càrrecs als seus comptes d'Andorra".